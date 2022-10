Sicurezza alimentare e qualità a tavola: il Molise dalla parte dei consumatori

LARINO. Nell'ambito del progetto “Food4health Sustainable and innovative agri-food and fisheries value chain for Sme’s cross-border market”, finanziato dal Programma di cooperazione territoriale europea Interreg Ipa Cbc Italia–Albania–Montenegro, la Regione Molise ha tenuto la sua campagna di sensibilizzazione su "Qualità degli alimenti, salute dei consumatori e sicurezza alimentare" durante la "Fiera di ottobre 2022", organizzata dal 5 al 9 ottobre a Larino.

La Regione ha partecipato con uno stand informativo per diffondere il più possibile i principali valori promossi da Food4health, come ad esempio l'internalizzazione delle Pmi, la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e locali e la salute alimentare. Da segnalare anche due importanti eventi organizzati: venerdì 7 il seminario tematico, con relatori provenienti dal territorio ma anche dalle altre organizzazioni partner quali la Regione Puglia e l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari e Domenica 9 ottobre, a conclusione dei lavori, l’Investor Day, promosso per favorire l’incontro tra buone pratiche molisane e giovani start-up e imprenditori del settore agricolo.

«Al centro del progetto Food4health - commenta soddisfatto Nicola Cavaliere - ci sono qualità, sicurezza alimentare, tutela e valorizzazione della biodiversità, promozione della filiera corta e del biologico. Concetti strettamente legati che costituiscono anche la mission dell’Assessorato all’agricoltura della Regione Molise e che rappresentano pure gli obiettivi principali della nuova programmazione (Psr 2023-2027)». «Obiettivi che forniscono - conclude l'assessore - sia risposte concrete al crescente bisogno dei consumatori in materia di corretta alimentazione e tutela della salute che una nuova e credibile opportunità di crescita sociale, culturale ed economica per una piccola terra che in merito ha tanto da offrire in un contesto economico globalizzato».