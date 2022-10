«Se non li sistemate voi questi cani, ci penseremo noi».

GUGLIONESI. «Se non li sistemate voi questi cani, ci penseremo noi». È questa la frase che l’associazione “Zampe nel cuore” di Guglionesi si sente dire più spesso da quando salvano gli animali che vengono abbandonati.

La loro è una missione. Una missione che portano avanti davvero con il cuore, togliendo spazio e tempo anche alle famiglie. Ma a loro non importa, vanno avanti a testa alta anche quando hanno tutto il mondo contro.

«Possiamo capire il disagio dei “vicini” nel vedere e ascoltare i cani che abbaiano e a volte tentano di scappare, ma non possiamo tollerare le minacce- ci dicono i volontari- abbiamo cambiato posto. Da via Lampedusa siamo andati via perché non potevamo più stare, i cani davano fastidio. Abbiamo chiesto al comune, senza risposte e riscontri, un terreno, un qualcosa da darci per poter mantenere gli animali. Ma ci siamo ritrovati con un pugno di mosche in mano. Da un po’ di tempo, ormai, siamo vicino alla zona del cimitero. E anche qui cominciano i problemi».

Zampe nel cuore è attivo su tutto il territorio guglionesano e anche per i paesi limitrofi e, molto spesso, vengono aiutati dai cittadini che si recano sul posto per portare cibo e coperte per i cani che si trovano lì.

«Sono tante le persone che ci aiutano e comprendono quello che facciamo. Se il comune non ci aiuta, ci aiutiamo da soli. Ma quando sopraggiungono le minacce questo ci dispiace e può anche demoralizzarci. Abbiamo alcuni cani da far adottare, dopo di questi, a queste condizioni, senza un posto in cui stare dove non diamo fastidio, noi chiudiamo baracca!

Qualche giorno fa, gli animali hanno sfondato una recinzione ed hanno tentato di fuggire. Li abbiamo recuperati. Del vicinato solo una famiglia ha capito la situazione. La famiglia del signor Angelo Di Carlo, che pur avendo avuto danni ad alcune piantine, ci ha detto di stare tranquilli e che le piantine dovevamo prenderle come un regalo. Ma non tutti la pensano così e arrivano a minacciare di far del male ai cani».

Cosa si può fare realmente per quest’associazione che ha già salvato tanti amici a 4 zampe?

«Vorremmo uno spazio nostro, dove noi sosteniamo le spese, come abbiamo sempre fatto. Ma abbiamo bisogno che sia il comune ad aiutarci. Ripetiamo, dopo questi ultimi cani, saremo costretti a chiudere tutto».

Galleria fotografica