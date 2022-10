Abbandona rifiuti ma viene scoperto: «Il somaro pagherà per il suo gesto»

PETACCIATO. Gli incivili hanno le ore contate. E se poi sono anche poco furbi, hanno i minuti contati.

Sono tante le denunce, le segnalazioni su tutta quella gente che butta i rifiuti per la strada. Strade che diventano discariche a cielo aperto e che creano un danno enorme al territorio.

In un paese civile come il nostro, dove la raccolta differenziata dovrebbe essere protagonista, dove l’immondizia la passano a prendere davanti casa, esiste gente “somara” come afferma il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo.

Il primo cittadino ha scoperto uno dei tanti cafoni che butta l’immondizia per strada. E lo annuncia pubblicamente, sul suo profilo Facebook.

“Sinceramente sono stufo!! Si ma le telecamere. Si ma i controlli…Si ma l’ecoisola non funziona. Non ci sono scuse e parole se non che siamo una massa di somari incivili! Ma un somaro ora ha nome e cognome e, almeno lui, pagherà caro il suo gesto! Ps: e da lunedì ci saranno anche le telecamere ( foto/trappole) nei punti più amati dagli “abbandonatori” seriali di immondizia”.

Uno sfogo diretto e mirato, con tanto di foto di una bolletta dell’incivile. Nome, cognome e indirizzo e questa volta non scamperà alla multa o al provvedimento che il sindaco prenderà nei suoi confronti.

Tanti sono i cittadini che sono dalla parte del primo cittadino chiedendo a gran voce multe e “bastonate”.

La lotta agli incivili continua e non finisce qui.

Galleria fotografica