TERMOLI. Evento "Erasmus Plus a Termoli - Esperienze di ieri, progetti per domani", stamani alle ore 9.30 nella Sala Vittoria dell'istituto Boccardi ‘Tiberio’ di Termoli.

Nell’ambito degli Erasmus Day di quest’anno, che comprendono l’arco temporale dal 13-15 ottobre, la Provincia di Campobasso con Europe Direct Molise ha organizzato, in collaborazione con il Boccardi-Tiberio di Termoli, un info day aperto alle scuole del territorio e a chiunque voglia partecipare.

La mattinata dei lavori che avranno inizio alle ore 9.30 prevede diversi momenti. Oltre al saluto di benvenuto della dirigente scolastica Concetta Cimmino e ai saluti istituzionali delle Autorità presenti, in ossequio alla filosofia ispiratrice degli Erasmus days sarà dato ampio spazio al coinvolgimento diretto dei protagonisti e dei beneficiari del Programma Erasmus. Ascolteremo quindi numerose testimonianze dirette: si partirà dalle voci degli studenti delle scuole secondarie di I grado per chiudere poi con le testimonianze e le immagini presentate da alcuni studenti universitari. Sarà presente anche l’Associazione Erasmus student Network. Non mancherà la presentazione del “Manifesto del giovane europeo del 21 Secolo” che sarà poi oggetto di un progetto eTwinning.

Gli Erasmus day sono nati per celebrare i 20 anni del più famoso Programma europeo che ha consentito e consente a giovani, operatori giovanili, docenti di fare esperienza all’estero.

Si tratta di una kermesse europea che dura complessivamente tre giorni, interamente dedicate a celebrare il programma più amato d’Europa.

Gli Erasmus Days rappresentano un momento importante per condividere la propria esperienza Erasmus+, diffondere i risultati dei progetti realizzati, ma anche l’occasione per scoprire il Programma, confrontarsi con altre esperienze e magari immaginare di poter vivere un giorno questa avventura.

