"Portocannone rialza la testa", l'amministrazione Gallo incontra la cittadinanza

PORTOCANNONE. Compleanno in piazza, anche se in differita rispetto alla data del 4 ottobre. L’amministrazione Gallo ha celebrato l’anniversario dell’elezione domenica scorsa, confrontandosi con la cittadinanza, dalle ore 18 in Piazza Skanderberg, incontro pubblico sul bilancio del primo anno di amministrazione e sulle prospettive future della comunità. Diversi i temi toccati da tutti gli amministratori presenti. «La nostra attività amministrativa, come preannunciato in campagna elettorale, ha sempre il suo punto di forza nel rapporto con la gente, iniziando appunto dalla presenza in Comune giornaliera del sindaco e di altri amministratori».

Esordisce così il primo cittadino, Francesco Gallo: «A Portocannone non ci sono cartelli del tipo "il sindaco e gli assessori ricevono dalle ore x alle ore y”. La presenza del sindaco in Comune a disposizione dei cittadini è una costante, oltre alla disponibilità a rispondere al telefono o ai messaggi che mi arrivano quasi per tutta la giornata. E quando dico amministratori, personalmente annovero tutto il gruppo della lista che insieme ha vinto le elezioni comunali e che oggi è qui presente. Un ringraziamento particolare consentitemelo di farlo a Nicola Musacchio e Antonio Becci, possiamo definirli senza ombra di dubbio il braccio operativo dell'Amministrazione, senza di loro tutto ciò che si organizza all'esterno sarebbe stato irrealizzabile. Una grande opportunità, tipica del tempo in cui viviamo sono i social, e Facebook in particolare, che abbiamo colto per dare impulso alla comunicazione istituzionale. Ci ha consentito alla stragrande maggioranza dei nostri cittadini di interloquire con l'amministrazione, diventando così parte attiva del rapporto cittadino-istituzione.

Come non ricordare, ad esempio, che nel periodo della massima criticità dell'epidemia da Covid, la costante interlocuzione con la cittadinanza ha senz'altro avuto un ruolo fondamentale per contribuire ad elevare il livello di guardia e per promuove la prevenzione mediante i test antigenici. II 2022 è stato un anno, senz'altro critico per tante famiglie, ma ricco da un punto di vista sociale e amministrativo. È stato anche l’anno di un grande fermento associativo con manifestazioni nel campo della cultura, dello sport, dell'intrattenimento in generale, che accomuna in tanti in una grande voglia di fare e che ha trovato nell'amministrazione comunale la massima possibile attenzione e valorizzazione. E poi ancora la rievocazione del Presepe vivente nel borgo antico e la rappresentazione vivente della passione di Gesù che hanno nuovamente coinvolto tutto il paese. E poi ancora l’estate portocannonese per la quale ringrazio il presidente e il direttivo della Pro loco per aver ideato, promosso ed organizzato la più ricca delle estati portocannonesi.

E poi ancora tutte le varie associazioni che si sono rese protagoniste nelle varie serate da loro direttamente organizzate. Di questo grande risveglio sociale intendo dare pubblica testimonianza e ringraziamento a tutti gli organizzatori a nome dell'intera comunità. Consentitemi ora un passaggio particolare sulla corsa dei carri 2022 che è tornata a essere la "festa" per eccellenza che tutti attendiamo per un intero anno. La vita amministrativa nella nostra comunità è condizionata e lo sarà ancora a lungo termine per il fardello di debiti che gravano sul nostro Comune. Eppure qualcuno ancora specula raccontando che tutti i Comuni sono pieni di debiti e Portocannone non fa eccezione. Vero è che nei Comuni i debiti abbondano, ma un comune di 2.300 abitanti che paga ogni anno una rata di prestiti e mutui di più di 300.000 euro è una vera eccezione. Chi amministra non deve solo dirigere ma deve stare quotidianamente in Comune a sbrigare pratiche e assumersi le responsabilità della gestione corrente, attenta ed oculata su ogni fronte.

È passato appena un anno dal nostro insediamento e siamo già nella condizione di stilare un primo bilancio delle tante iniziative che l'Amministrazione ha attuato senza gravare di un solo euro il bilancio del Comune e delle tante risorse che sono state attratte nel nostro territorio grazie all'attività incessante dell'amministrazione. A conti fatti i finanziamenti per opere ed interventi a favore di Portocannone, se rapportati al numero di abitanti, fanno sì che Portocannone sia tra i Comuni più beneficiati dell'intera Regione. Dobbiamo essere anche consapevoli che, al pari di tutti gli altri paesi, ci troveremo ad affrontare come comunità un futuro incerto, caratterizzato da tante difficolta, ad iniziare dai costi energetici, dalla precarietà economica, alla perdita dei posti di lavoro, sino alle nuove povertà, e dobbiamo necessariamente farci carico di una particolare attenzione ai più deboli, per mantenere vivo il senso di comunità. Guardiamo al futuro certamente con la dovuta preoccupazione, ma con la consapevolezza che anche nei momenti difficili ci sono nuove sfide e traguardi ambiziosi da cogliere. Continuiamo in questo modo a costruire un rapporto collaborativo con i comuni viciniori e con tutti i livelli di governo dalla Provincia, alla Regione e con la nuova delegazione parlamentare, senza frapporre inutili ostacoli ideologici, ma perseguendo sempre e comunque l’interesse e bene della nostra comunità». Meritevole di nota anche l’intervento dell’assessore alla Cultura, Valentina Flocco.

«Dovete sapere che il nostro ente è organizzato in 3 aree funzionali finanziaria, amministrativa e tecnica (al cui vertice, normalmente, nella maggior parte dei comuni, ci sono dei funzionari in posizione apicale, dipendenti insomma, ai quali il Comune corrisponde un lauto stipendio…) queste sono le funzioni fondamentali in quasi tutti i comuni, intorno a queste aree ruotano tutte le azioni amministrative… ebbene, presso il comune di Portocannone queste complesse funzioni le svolgiamo noi - io come responsabile dell’area amministrativa e sociale e Francesco come responsabile dell’area finanziaria- è bene sottolineare che ricopriamo questi ruoli delicatissimi a titolo gratuito, per non gravare sulle casse dell’ente, che al momento non può permettersi di retribuire un funzionario con queste attribuzioni. E, chiaramente, è quasi superfluo specificare, ciò perché la Legge, l’ordinamento degli Enti Locali, ce lo consente. Rispetto alla delega al commercio e artigianato, ultimamente ho redatto il Regolamento del Commercio e dell’uso del suolo pubblico, la cittadinanza ne avvertiva da lungo tempo grande necessità… la necessità di una concorrenza leale, prima di tutto; adesso stiamo cercando di attuarlo…è stato da me redatto all’uopo anche un vademecum applicativo, diretto agli agenti volontari che vigileranno sul territorio comunale, perché tutto sia chiaro e di facile interpretazione, passando alla delega al contenzioso, per me certamente la più naturale.

Si può dire che svolgo la mia professione di avvocato anche in comune, e ce n’è tanto bisogno tutti i giorni, soprattutto perché i conflitti potenziali si risolvano “prima” e non diventino contenzioso vero e proprio! Con risparmio di spesa pubblica, chiaramente. Sulla cultura, nell’estate 2022 abbiamo accolto, conosciuto, dialogato con tante persone, abbiamo ricevuto spunti di riflessione, sono nate idee, nuove relazioni di stima e collaborazione… questo evidentemente significa crescita per tutta la nostra Comunità. Infine, il rapporto con i dipendenti, i collaboratori, con i ragazzi del servizio civile è nato sotto una buona stella, c’è un ottimo ambiente di lavoro in Comune: serietà, cordialità, efficienza. ringrazio tutti loro per questo. Spesso ci capita di organizzare e riorganizzare gli uffici, al fine di incrementare l’efficienza e la tempestività dell’azione amministrativa: ebbene tutto il personale è stato sempre in accordo con noi e disponibile al cambiamento, in meglio ovviamente. In definitiva, in un anno il Paese ha cambiato volto, basta guardarsi intorno: un collega e amico ci ha scattato una foto il giorno delle elezioni, sullo sfondo c’era un immobile transennato… oggi li c’è una piazzetta! Mi auguro che tra qualche tempo le foto di stasera in piazza possano essere comparate con altre, di un prossimo futuro, in una piazza rinnovata e ristrutturata. Ma sin da ora ritengo che la differenza la faccia, aldilà di tutto, l’approccio, creativo, positivo, non vittimistico ce la possiamo fare! Portocannone non è più un “caso patologico” (basta piangersi addosso, noi non dobbiamo impietosire nessuno, le risorse le abbiamo e siamo noi) ma è modello di buona amministrazione, “Portocannone è tornato in carreggiata!” questo ho sentito dire ultimamente, e di ciò possiamo essere tutti fieri e orgogliosi, abbondantemente. Noi abbiamo tanti obiettivi, anche “oltre” quelli dichiarati nel nostro programma elettorale e che faremo di tutto per realizzare…con questo gruppo e con voi; nel segno della collaborazione con la nostra Comunità, con le persone… questo è il nostro mantra, la nostra “ossessione buona”.

Del resto, solo ed esclusivamente in quest’ottica possiamo affrontare le questioni che la Comunità avverte come prioritarie. Rivolgo un invito a tutti noi: Continuiamo a lavorare e Crescere insieme con umiltà, senso del dovere e rispetto del ruolo che ci è stato affidato. “Non si fa il proprio meglio perché qualcuno ci dica grazie… lo si fa per principio, per sé stessi, per la propria dignità”, questo lo dice Oriana Fallaci. E io aggiungo perché così ci hanno insegnato e così siamo abituati a fare. Che la Madonna di Costantinopoli ci guidi sempre».