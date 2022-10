«Che fine ha fatto la Camera Iperbarica nel nuovo Pos 2022-2024?»

LARINO. Una dopo l'altra, arrivano le staffilate contro il nuovo Programma operativo 2022-2024 pubblicato a inizio settimana dal commissario Toma per la Regione Molise.

Dopo l'intervento del comitato San Timoteo, attraverso il presidente Nicola Felice, a parlare è stato il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, da sempre estremamente critico rispetto alla gestione della sanità pubblica molisana.

«Il nuovo Pos 2022-2024 è sicuramente insoddisfacente in quanto continua a seguire la scellerata linea dei tagli dei servizi sanitari ai cittadini e in particolare a colpire il Basso-Molise già fortemente penalizzato dai precedenti piani operativi.

Il Vietri di Larino continua ad essere Ospedale di Comunità, ma non c'è nessuna traccia, per esempio, della Camera iperbarica, unica in regione, da un anno in attesa di personale per essere riattivata, che potrebbe essere richiesta anche da utenti di fuori regione producendo mobilità attiva.

Considerata la situazione disastrosa della sanità molisana che necessita di azioni straordinarie per dare inizio ad una seria riorganizzazione, sarebbe stato auspicabile temporeggiare e attendere l’operatività del nuovo governo e dei neo-eletti parlamentari molisani che hanno prospettato leggi speciali per l'azzeramento del debito sanitario regionale e per il superamento del decreto ministeriale Balduzzi».