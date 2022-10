A Roccavivara l'incontro dei sociologi italiani

ROCCAVIVARA. Si svolgerà venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre l’incontro dei sociologi italiani impegnati sul campo. L’incontro è stato promosso dai Dipartimenti d’Abruzzo e Molise dell’Associazione italiana sociologi, diretti rispettivamente da Orazio Di Stefano e Giuseppe Colombo, in collaborazione con il Laboratorio di sociologia pratica applicata e clinica, diretta da Everardo Minardi. L’incontro si svolgerà nei primi due giorni presso l’Hotel Lo Smeraldo di Roccavivara e il terzo giorno nel borgo di Tufillo.

Saranno presenti: Pietro Zocconali, presidente nazionale dell’Ans, Nico Bortoletto, docente nella patrocinante Università di Teramo, Alfredo Agustoni, Sara Franceschelli e Lia Giancristofaro, accademici dell’Università D’ Annunzio, e Luigi Mastronardi dell’Università del Molise, dirigenti scolastici, amministratori del territorio e manager della finanza etica, della cooperazione, del sociale e dell’edilizia.

Sono stati invitati l’ex segretario nazionale Cisl Raffaele Bonanni, il vescovo di Termoli (presidente dell’Azienda biologica Di Vaira) Mons. Gianfranco De Luca, il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Molise Anna Paola Sabatini e legislatori nazionali e regionali dell’Abruzzo, del Molise e di altre Regioni, tra cui il consigliere segretario dell’Emilia Romagna, Lia Montalti (quest’ultima per parlare della Legge con cui la sua Regione concede 30.000 euro alle giovani coppie che vogliano acquistare case nell’ Appenino emiliano).

Cinque i gruppi di lavoro: sul turismo delle radici, sullo spopolamento ed i destini del patrimonio immobiliare nei paesi polvere, sul rapporto tra comunità scolastica e comunità locale, sulla socio terapia senile e sulla micro economia nei territori. I gruppi saranno aperti e chiusi da sociologi, che si confronteranno con attori sociali esperti delle micro comunità, su cui l’incontro è focalizzato. I sociologi coordinatori dei rispettivi gruppi di lavoro e produrranno dei documenti che saranno poi messi a disposizione del mondo accademico, politico e socio economico.

I presidenti di Ans Abruzzo e Molise, Di Stefano e Colombo, hanno dichiarato all’unisono: “Abbiamo voluto organizzare questo incontro non solo come momento di riflessione sociale e sociologica, ma soprattutto per lanciare l’allarme sullo spopolamento e sulla fine imminente di tante micro comunità locali. Con loro spariranno secoli di storia, di antropologia, di letteratura e soprattutto di economia. Non pensiamo che coloro che abbandonano i piccoli centri vivranno meglio in quelli grandi”

Sarà possibile seguire l’incontro anche on line.

