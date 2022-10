Trasporto pubblico locale, in arrivo 288 nuovi mezzi

CAMPOBASSO. Trasporto pubblico locale, si cambia marcia. Toma: “288 nuovi mezzi e risparmio per la Regione”. Attivata la Gara per la gestione del servizio.

Comincia in Molise oggi una nuova stagione per il Trasporto Pubblico Locale Automobilistico extraurbano. Con recente Determinazione dirigenziale del Servizio Mobilità è stata attivata la Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del Servizio.

Oggi il Presidente della Regione Donato Toma e l’assessore ai Trasporti Quintino Pallante hanno tenuto una conferenza stampa nella quale hanno illustrato le novità che riguardano il comparto: dal Disciplinare di gara alla massiccia ridotazione di mezzi (ben 288 dei quali 140 consegnati entro la fine di quest'anno), al contenimento dei costi che permetterà alla Regione di risparmiare 5 milioni di euro all’anno rispetto a oggi.

“E’ una notizia importante che concretizza il nostro lavoro e conferisce certezze al buon funzionamento del Trasporto pubblico locale extraurbano - ha detto Toma - La Regione Molise può finalmente chiudere un capitolo, che ha comportato ritardi e polemiche ben note, e aprirne uno completamente nuovo che va incontro alle aspettative dell’utenza ed è in linea con la nostra volontà politica.

“I nuovi mezzi - ha proseguito - sono dotati di tecnologia avanzata per il tracciamento, la geolocalizzazione della vettura, la bigliettazione elettronica e il contapersone.

“L’’assessore Pallante – ha concluso Toma - ha fatto un buon lavoro, relazionandosi costantemente con la presidenza e la Giunta – su un risultato che in realtà è un punto di partenza, perché i risultati arriveranno dopo che sapremo chi è o chi saranno i gestori e a che costo si saranno aggiudicati la gara. La suddivisione in due lotti suggerita dall’Autorità per la concorrenza potrà servire anche ad abbassare in sede di aggiudicazione il costo chilometrico”.

