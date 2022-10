Toma passa al contrattacco: "Chi ha generato la catastrofe della Sanità molisana ancora parla..."

CAMPOBASSO. "Chi ha generato la catastrofe della Sanità molisana ancora parla...". Con queste parole il commissario della sanità, Donato Toma attacca il personaggio che critica il suo operato.

La pubblicazione del Pos2022-24 sta generando critiche e polemiche, alle quali il presidente Toma ha cercato di rispondere chiarendo alcuni punti.

«Oggi adotteremo un provvedimento ufficiale, insieme al sub commissario, dal quale far partire le osservazioni che noi rimetteremo ai tavoli tecnici. Ricordo che il piano operativo sanitario è all’attenzione dei Ministeri per la cosiddetta non preventiva approvazione, come qualcuno dice, ma la preventiva valutazione. Nel piano ci sono alcune forzature che ho ritrovato come apprezzamento. Altri hanno sottolineato critiche. Le critiche se sono costruttive sono giuste. Non è ammissibile la critica fine a sé stessa come un personaggio attualmente ha fatto, allarmando la cittadinanza.

I miei legali hanno già tutto quello che serve per quello che ne seguirà. Personaggi che hanno generato quella che è stata la catastrofe sanitaria degli ultimi anni. Non catastrofe sanitaria nel merito, ma nel piano di rientro e nel commissariamento. Ricordiamo che chi ha generato il commissariamento non è il sottoscritto. E ricordiamo che c’è ancora gente che va dando consigli su una sanità che ha contribuito notevolmente a danneggiare».