Sabato mattina alle 10 i funerali di Mimmo Farina

TERMOLI. «La vita non è tolta, ma trasformata. Mimmo vive. Non ti chiediamo perché ce l'hai tolto. Ti ringraziamo per avercelo dato». Con queste parole, il fratello Corrado, la cognata Marta Maria, la nipote Rebeca Sofia, le zie Camilla, Renata, Angioletta, lo zio Massimo e la cugina Gaia, ricordano l'amato Domenico Farina, che a soli 50 anni è stato strappato ai loro affetti dalle conseguenze del tragico incidente avvenuto lo scorso 13 maggio.

L'autopsia sul corpo senza vita di Mimmo è stata effettuata oggi pomeriggio alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Subito dopo, la Procura ha restituito il feretro alla famiglia, disponendo il nulla osta alla sepoltura. I funerali avranno luogo sabato mattina, 15 ottobre, alle 10, nella chiesa di Sant'Antonio. «Domani Mimmo sarà alla casa funeraria Bavota, di via dei Roveri, dalle ore 10.30-11.00», l'annuncio del fratello Corrado.