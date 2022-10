«Perdita immensa che lascia un profondo vuoto nel cuore», Silvestri ricorda Sara Gentile

CAMPOMARINO. Ha atteso che finissero i funerali, oggi pomeriggio, per diffondere il messaggio di cordoglio istituzionale e il ricordo come sindaco di Campomarino. Piero Donato Silvestri ha voluto dedicare alla 45enne Sara Gentile queste parole:

«La notizia della morte di una persona è un fatto sempre doloroso, lo è ancora di più quando si tratta di una persona cara con cui hai percorso un lungo tratto di strada assieme. L'improvvisa scomparsa di Sara Gentile rappresenta per la nostra comunità una perdita immensa che lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l'onore e il privilegio di conoscere il suo sorriso, la sua gentilezza e la purezza dei suoi sentimenti.

Conosco, preferisco usare il presente, Sara e la sua famiglia da sempre; il suo impegno sociale, la sua predisposizione nell'aiutare il prossimo, con particolare riferimento ai più deboli, resteranno impressi in modo indelebile nella nostra mente e nel nostro cuore. A nome dell'Amministrazione comunale, del Comune di Campomarino e mio personale, intendo esprimere il più sincero cordoglio per la sua scomparsa. Alla famiglia va il mio caloroso abbraccio, nella consapevolezza che ciò che Sara ha seminato per noi in questi anni contribuirà a rendere migliore il posto in cui noi tutti viviamo e che lei amava profondamente».