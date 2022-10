Parte la consultazione pubblica del nuovo Pos 2022-2024: si passa alla fase delle osservazioni

CAMPOBASSO. Torna d'attualità e lo sarà a lungo, la bozza del Programma operativo 2022-2024, che chiamiamo convenzionalmente Pos.

Un documento di 200 pagine che rappresenta la cartina di tornasole di quella che sarà la futura sanità pubblica nel Molise. Tante le prese di posizione negli ultimi giorni, a seguito della sua diffusione. Ora partiranno dieci giorni in cui la struttura commissariale, che governa il comparto in regione, su mandato del tavolo tecnico ministeriale, intende raccogliere le osservazioni in forma ufficiale:

«È disponibile, in consultazione pubblica, la bozza del Programma Operativo 2022-2024 della Regione Molise. La presente consultazione è finalizzata ad acquisire dagli stakeholders proposte e osservazioni alla proposta di Programma Operativo 2022-2024 nell'ambito della relativa procedura per l'adozione.

La bozza del provvedimento rimarrà in consultazione fino al 24 ottobre 2022. Entro questa data è possibile inviare proposte di modifica e/o di integrazione al seguente indirizzo e-mail:

consultazionepo2224@regione.molise it