«La morte di Mimmo sì poteva evitare? Certo! Si poteva e si doveva evitare»

TERMOLI. La morte di Mimmo Farina ha scosso davvero l’opinione pubblica. Domani saranno celebrati i funerali dell’avvocato 50enne e incessanti le manifestazioni di cordoglio, come quelli della componente politica a cui apparteneva, come Rifondazione comunista-Unione popolare e Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune.

Ma a catturare la nostra attenzione è stato il post social pubblicato da Fernando Sciarretta, che ben conosce le insidie della circolazione stradale, provenendo dal mondo delle scuole guida. «Per chi ha ormai più di 40 anni e un "pubblico social" non eterogeneo, la piattaforma Facebook è diventata quasi come una pagina di necrologi. Personalmente, il più delle volte, evito di scrivere "coccodrilli" e messaggi di suffragio e non perché non venga scosso dalla scomparsa di amici e conoscenti, spesso coetanei, anzi! Il più delle volte preferisco il silenzio e la riflessione alla (comprensibile e giusta) condivisione del dolore sui social. Ma questa volta no! Al netto della grandezza dell'uomo che oggi salutiamo e dell'affetto che tutti noi proviamo e dell'amore che ad esso tributiamo, per tutto ciò che è stato e che ha fatto in vita, questa morte impone una riflessione.

La morte di Domenico sì poteva evitare? Certo! Si poteva e si doveva evitare. Domenico è stato l'ennesima vittima del lassismo amministrativo e istituzionale, cieco dinanzi alle problematiche della nostra cittadina, abbandonata a sé stessa, in balia dei vizi, del menefreghismo e della logica becera e irritante del "tanto che fa? Che deve succedere?". Ma le stiamo contando le vittime della strada a Termoli negli ultimi 10 anni? Cosa si sta facendo di concreto per migliorare la sicurezza degli utenti della strada a Termoli? Qualcosa si è fatto, certo, lo riconosco. Ma evidentemente non abbastanza. L'elenco delle carenze infrastrutturali è ancora, purtroppo, lunghissimo, ma ciò che davvero manca nella nostra cittadina è l'applicazione del metodo coercitivo! Multe, multe, multe, controlli, controlli, controlli! Sono un pedone e sono un automobilista e sono un insegnante-istruttore di scuola guida. Non se ne può più di auto costantemente e sistematicamente parcheggiate in divieto in tutte le modalità severamente vietate dal Codice della Strada.

Non se ne può più di aree pedonali costantemente occupate e percorse da veicoli a motore. Non se ne può più di cantieri e relative attrezzature che occupano senza permesso il suolo pubblico e che alla fine dei lavori lo lasciano in condizioni pietose. No se ne può più di auto che sfrecciano a velocità folli su strade con limite a 30km/h. Non se ne può più dei morti! La domanda è: l'autocarro contro cui ha impattato il nostro amico Domenico, poteva sostare lì dov'era? la risposta è semplicemente no, come altri mille veicoli che tutti i santi giorni sono in divieto di sosta, impedendo il transito sicuro dei pedoni nelle aree pedonali, sui marciapiedi e sugli attraversamenti pedonali. Perdonate lo sfogo e credetemi, non voglio strumentalizzare la morte di una persona degna come Domenico, ma proprio il rapporto che mi legava a Mimmo, mi hanno imposto questo post. Ciao Mimmo».