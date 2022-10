Hai un’attività commerciale? Unisciti alla “rivoluzione” di Termoli Card!

TERMOLI. In queste settimane avrete letto o sentito parlare di Termoli Card, ed è il momento di spiegarvi di cosa si tratta e cosa sta per succedere nella nostra città.

Voi commercianti, artigiani, ma anche piccoli imprenditori, operatori del turismo e liberi professionisti avete sofferto probabilmente più di molte altre categorie in questi anni duri; per questo in casa Mediacomm e TermoliOnline abbiamo scelto di sostenervi ancora, ma stavolta con un mezzo più potente della pubblicità e della visibilità.

Il progetto di TermoliCard rappresenta prima di tutto una risposta alternativa alla grande distribuzione organizzata e alla “migrazione” dei consumatori, per salvaguardare le piccole imprese commerciali termolesi e dar loro un nuovo slancio.

Come si evince dal nome, Termoli Card è una “carta fedeltà”, certo, in versione sia fisica che virtuale grazie all’omonima app. Ma questa è solo la parte che si vede.

La sua missione fondante è supportare e avvicinare fra loro commercianti e acquirenti in quello che in inglese si definirebbe un win-win, ovvero una vittoria per entrambe le parti, un patto comune di sviluppo in cui guadagnano tutti.

È davvero possibile? Sì! Alla base dell’intero progetto infatti c’è uno fra i più innovativi e convenienti strumenti finanziari dei nostri tempi: il cashback.

Ma cos’è e come funziona questo famoso cashback di cui tanto si parla?

Letteralmente significa “rimborso”, e nel nostro caso avviene in modo immediato sulle spese. Per ogni acquisto effettuato presso un’attività aderente al circuito, sulla propria Termoli Card (in formato fisico o digitale con app) viene caricata una percentuale dell’importo speso. Quel credito è immediatamente disponibile sulla card o sull’app e utilizzabile, del tutto o in parte in base alla scelta del cliente, esattamente come se fosse denaro contante.

Facciamo un esempio concreto e chiaro.

Da cliente, entro in un negozio di abbigliamento e compro 300€ di abiti e quell’attività ha deciso e pubblicato di riconoscere una percentuale di cashback del 5%, quindi il negoziante caricherà sulla mia card 15€. Domani compro da un fioraio una pianta del valore di 50€; in quel negozio la percentuale di cashback è del 4%, quindi vedo accreditati sulla mia card altri 2€. Ora sul mio saldo elettronico ho 17€, e così via. Posso scegliere di utilizzarli, del tutto o in parte, per la spesa seguente – ad esempio una cena in pizzeria – o di continuare ad accumulare credito.

Agli esercenti entrare nel circuito conviene perché:

Si acquisiscono nuovi clienti, che potendo usare la loro card saranno spinti a preferire il loro negozio a quelli che non aderiscono;

Si rafforza la fidelizzazione di chi è già cliente, incentivandolo;

Si ottiene grande visibilità nel circuito con una vetrina on-line, per raggiungere con la propria attività anche chi non vive qui.

Dal canto suo il cliente avrà un vantaggio economico tangibile, riutilizzabile da voi o in qualsiasi altra attività del circuito. Diventerà poi parte di una comunità – e una community – che acquista localmente prodotti e servizi che diversamente avrebbe acquistato altrove con l’inconveniente di doversi spostare, o aspettare un corriere, o fare un reso. Godrà infine di una serie di servizi complementari di informazioni, novità e offerte di suo interesse.

L’entrata in funzione del servizio “TermoliCard” è prevista in autunno e la data di presentazione alla città sarà resa nota nelle prossime settimane.

Già diverse attività termolesi hanno scelto di affiliarsi: vuoi entrare a farne parte anche tu? Più ampio è il circuito, più il servizio funziona e diventa utile a tutti!

Contattaci al numero 348-3843811 (anche WhatsApp) o scrivici a commerciale@termolicard.it