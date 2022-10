Addio a Piero Romagnoli, Toma: "Il Molise perde grande artista e persona squisita"

CAMPOBASSO. Cordoglio da Palazzo Vitale per la scomparsa di Piero Romagnoli.

«Apprendo con dolore della scomparsa di Piero Romagnoli, artista, educatore e uomo di grande spessore. Piero ha reso speciale il nostro Molise.

Lo ricordo sempre sorridente e cordiale, persona di spirito arguto e innato senso dell’humour.

Campobassano verace, incarnava la giovialità e il talento puro dell’artista. Il Professore è stato un caricaturista eccellente, tra i migliori espressi dalla nostra terra: ricordo diverse mostre bellissime con i suoi lavori. È stato uno dei simboli di una città molto vivace sul piano culturale, una Campobasso felice e promettente.

Piero Romagnoli era un uomo dotato anche di una sensibilità e generosità fuori dal comune, amava gli animali, i cani in particolare, che curava con grande amore. La sua scomparsa mi porta indietro ai ricordi e mi rende triste. Il Molise oggi perde una persona di valore, un vero artista, un uomo squisito.

In questo momento di grande dolore giungano alla famiglia le mie sincere condoglianze». Questo il messaggio diffuso dal Governatore Donato Toma.

Anche la pagina social del Museo dei Misteri ha commemorato il professor Romagnoli.

«Prof. Piero Romagnoli, da oggi potrai fare le caricature a tutti in paradiso, grazie per quello che hai dato alla nostra città e in particolar modo al Museo dei Misteri a cui eri molto legato, la tua opera per il calendario del 2015 è sempre esposta nella sala degli Ingegni insieme a quelle degli altri artisti, come sono conservate al Museo tutte le tue caricature originali fatte ai personaggi dei Misteri per il calendario del 2012. Grazie di cuore professore».