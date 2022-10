Crisi energetica, nuove soluzioni con la tecnologia dell'istituto Majorana

TERMOLI. In un periodo di grande preoccupazione per i problemi legati all’ energia ed ai relativi costi una buona notizia arriva dall’istituto Ettore Majorana di Termoli. È stata avviata infatti una vera e propria attività di ricerca nel settore dell’innovazione tecnologica, saranno sperimentate celle realizzate con speciali semiconduttori in grado di convertire direttamente in energia elettrica il calore proveniente da qualsiasi fonte.

I campi di applicazione sono molteplici, dal solare termodinamico al fotovoltaico che partendo da un rendimento fra il 15 ed il 20% potrebbe arrivare ad un valore compreso fra il 40 ed il 50%. Se pensiamo che mediamente il sole irraggia sulla terra con una potenza di circa 1000 w per metro quadro si comprende bene quanto possa essere essenziale convertire la maggior parte possibile di questa energia. Data la complessità delle fasi previste nel progetto saranno impegnati i dipartimenti di elettronica, informatica, meccanica e chimica, sarà necessario infatti progettare l’hardware di gestione, il software di controllo, realizzare gli scambiatori di calore e studiare la chimica dei fluidi che saranno utilizzati.

Le attività esterne alla scuola di sperimentazione saranno effettuate in collaborazione con aziende locali che hanno già espresso la piena disponibilità a partecipare mettendo a disposizione le proprie strutture. Al momento non possiamo fornire ulteriori dettagli considerata la comprensibile riservatezza richiesta da attività di questo genere. Rimarchiamo tuttavia, come ancora una volta, l’istituto Majorana di Termoli si dimostri centro di riferimento per tutte le più moderne tecnologie nella nostra regione, mettendo a disposizione il proprio know-how, la professionalità dei docenti, le competenze degli studenti con la collaborazione delle aziende presenti sul territorio molisano.