“Mille Occhi sulle città”, protocollo d'intesa in prefettura che coinvolge le guardie giurate

CAMPOBASSO. Il vicario reggente della Prefettura di Campobasso ha sottoscritto oggi il protocollo denominato “Mille Occhi sulle città”, con il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, i rappresentanti degli Istituti di Vigilanza privata operanti nella provincia di Campobasso e con la collaborazione partecipativa dell’Anci Molise e delle Associazioni rappresentative degli istituti di vigilanza privata.

Il documento, che recepisce, in ambito locale, l’analogo atto d’intesa, sottoscritto a livello centrale dal Ministero dell’Interno, dall’Anci e dalle citate Associazioni operanti in ambito nazionale, persegue il meritorio scopo di sviluppare un sistema di sicurezza volto ad integrare le iniziative pubbliche e private nella cornice della “complementarietà” e della “sussidiarietà”, nel convincimento che la sicurezza dei cittadini costituisce un bene prioritario per la collettività, alla cui salvaguardia concorre sia l’azione delle Istituzioni che dei privati.

In tale ottica, le Guardie particolari Giurate dipendenti dagli Istituti di Vigilanza privata, dopo una apposita attività formativa svolta da qualificato personale delle Forze di Polizia, vengono chiamate, in funzione collaborativa e senza che ciò comporti l’esercizio di pubbliche funzioni, a porre in essere una attenta attività di osservazione, anche eventualmente finalizzata a raccogliere elementi di informazione di particolare utilità per la prevenzione e la repressione dei reati.

In tale modo sarà anche possibile valorizzare il ruolo svolto dal personale operante nella Vigilanza privata, con una indubbia opportunità di crescita e di arricchimento professionale e, ad un tempo, di riconoscimento della professionalità e delle mansioni svolte.