Sport in carcere: detenuti potranno scoprire e praticare otto discipline per 80 ore

Sport in carcere: l'intervista al presidente del Coni Molise Vincenzo D'Angelo

TERMOLI. All'aria aperta, per quello che leggi e regolamenti consentono: lo sport in carcere è una pratica virtuosa, fa bene allo spirito, al corpo e alla mente dei detenuti, costretti a stare per lungo tempo in cella. Da qui, nasce l'esigenza di mettere a frutto l'esperienza del Coni e la volontà della direzione della casa circondariale di Larino.

Stamani, proprio nella casa circondariale di contrada Monte Arcano, a Larino, il presidente del Coni Vincenzo D'Angelo e la direttrice Rosa La Ginestra hanno presentato il percorso che partirà a novembre, e che vedrà impegnati i reclusi in attività motorie, con 80 ore, per quattro ore a settimana, da impiegare in otto discipline diverse.





Entusiasmo e partecipazione saranno garantiti dai ragazzi, molto sono giovani, costretti a stare nel penitenziario, per errore commessi nel passato, in questo sempre travagliato percorso di rieducazione.

Entusiasmo pari a quelli di chi ha inteso proporre, sposare e organizzare l'iniziativa.





Il comitato Coni del Molise, infatti, proprio nella persona del presidente Vincenzo D'Angelo ha offerto ai detenuti dei penitenziari molisani la possibilità di partecipare a percorsi sportivi da individuare in base alle richieste delle singole direzioni. Le attività avranno inizio nel prossimo mese di novembre, in fase sperimentale presso l'istituto di Larino. Stamani, il comitato Coni e le varie federazioni sportive che hanno aderito al progetto, sono stati presenti presso l'Istituto penitenziario per presentare l'iniziativa ai detenuti, che potranno sperimentare concretamente le varie discipline.

Ritenendo l'attività fisica fondamentale in un contesto come quello penitenziario, per le indubbie ricadute positive sul benessere fisico e psichico delle persone ristrette e per il valore educativo che ogni disciplina sportiva trasmette, si ringrazia il Comitato del Coni e le federazioni coinvolte per l'attenzione e la sensibilità dimostrata verso il mondo detentivo.

