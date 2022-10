Cittadino da 10 e lode: Portocannone punta sull'educazione civica

PORTOCANNONE. L’amministrazione Gallo rilancia sul versante dell’educazione civica, proponendo il progetto “Cittadino 10 e lode”.

«È questo il titolo della brochure che arriverà nelle vostre case nei prossimi giorni. Un insieme di regole del buon senso e dell’educazione civica per vivere al meglio la Nostra Portocannone. Invito tutti ad un'attenta lettura all’interno delle famiglie e di far propri i contenuti, ad iniziare dai più piccoli di casa ai più grandi! Per una Portocannone sempre più bella, accogliente ed efficiente!», ha annunciato il sindaco Francesco Gallo. «Ama il paese in cui vivi come se fosse la tua casa. Rispettalo e prenditene cura; tratta i beni di tutti come se fossero i tuoi. Se vedi qualcuno che non li rispetta, non aver paura a farglielo presente; teniamo pulite le aree comuni: non gettiamo a terra mozziconi di sigaretta, fazzoletti di carta, gomme da masticare, scontrini… tratteniamoli con noi sino al primo cestino ove potremo liberarcene senza sensi di colpa; fai la raccolta differenziata: meno rifiuti, meno costi e maggior rispetto per l’ambiente!» Alcune delle raccomandazioni ai residenti: «Un Paese pulito è segno di grande civiltà: mai disfarsi dei rifiuti abbandonandoli sul ciglio strada, una passeggiata in più verso l’Isola Ecologica e l’Area Informatizzata… i nostri figli ringrazieranno! I gatti e i cani non sono giocattoli ma esseri viventi con sentimenti veri, non abbandonarli per strada!

Durante le passeggiante con il tuo amico a quattro zampe ricorda sempre di portare con te tutto il necessario per preservare la pulizia e l’igiene di marciapiedi e altre aree pubbliche; Evita di circolare con gli equidi nel centro abitato».

Infine, le regole stradali: «Rispetta le regole stradali: in centro Paese rallenta e parcheggia la macchina negli appositi spazi; il Codice della Strada vieta la sosta e la fermata di auto e motoveicoli su marciapiedi e altre zone pedonali: rispettiamo questa norma di Civiltà anche a Portocannone; gli stalli parcheggio riservati ai Cittadini diversamente abili vanno educatamente lasciati liberi e non devono essere mai utilizzati da chi non ne abbia valido titolo di utilizzo; utilizzare lo spazio pubblico nei pressi della propria abitazione in modo giusto e senza appropriarsi in maniera permanente dello stesso; gli attrezzi agricoli e i mezzi in genere possono sostare in spazi pubblici per periodi limitati, la permanenza degli stessi per un periodo prolungato non è fattibile; rispetto reciproco tra vicini di casa, non invadere in alcun modo la proprietà altrui e soprattutto non utilizzare spazi pubblici adiacenti ad altre abitazioni senza consenso tra le parti; si raccomanda di preservare, specie nelle ore serali, la pubblica quiete evitando rumori e schiamazzi nei luoghi pubblici e di ritrovo; il rispetto degli altri è la prima regola da seguire in una comunità, comportiamoci tutti in un modo corretto e tutti ne trarremo le conseguenze. Sono stati elencati alcuni passaggi fondamentali per il bene comune e per vivere al meglio nella nostra comunità. Siamo noi gli attori principali del nostro paese, viverlo in modo corretto renderà la nostra Portocannone più decorosa».

Galleria fotografica