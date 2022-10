Casa di riposo "Achille Morrone", Vizzarri: perché non condivido la richiesta di Consiglio

LARINO. Richiesta di convocazione del Consiglio comunale sulla vicenda della casa di riposo "Achille Morrone" che non ha messo certo d'accordo tutti, a Larino.

Chi non ha firmato la richiesta è stata la vice presidente del Consiglio comunale, Graziella Vizzarri, che così ha spiegato le sue ragioni: «Doveroso un chiarimento riguardo alla richiesta di Consiglio Comunale urgente sulla vicenda della Casa di riposo, Fondazione “Achille Morrone", a firma dei consiglieri Di Maria Vito, Vitiello Alice, Civitella Maria Giovanna e Pardo Antonio Mezzapelle.

Premetto che noi Consiglieri svolgiamo la funzione di sindacato ispettivo, come già affrontato più volte in Assise comunale. Il sindacato ispettivo, L. 3/2001, è uno strumento atto a garantire la funzione del Consiglio comunale e, come tale, espleta il proprio ruolo nel riscontrare che il Sindaco e la Giunta esercitino correttamente la loro attività di governo. In questo caso esplicito, la questione esula dalla funzione del sindacato ispettivo, così come stabilito dalla Costituzione e dalla legge quale appunto il Tuel. Pertanto, ritengo, che la questione evidenziata è da trattare esclusivamente dalle Autorità preposte, quali la Magistratura e la Polizia Giudiziaria e non è propedeutico all’argomento la trattazione in un Assise comunale, vista anche la delicatezza che investe il caso. Sarebbe più opportuno, invece, unire le forze e pensare al come salvaguardare una struttura ed il servizio che esso svolge sul territorio per il bene degli ospiti della Casa di Riposo, Fondazione Achille Morrone e la collettività, vista anche la natura primaria che ha dato vita al servizio».