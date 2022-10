Trascurata dal Pos l'emergenza/urgenza del politrauma maggiore

Termoli Il Molise al primo posto in Italia per la mortalità da incidente

MOLISE. La pubblicazione del Pos2022-24 continua a far discutere. Questa volta il dottor Giancarlo Totaro spiega che nel nuovo Pos, oltre ad alcuni reparti, viene lasciato fuori l'emergenza-urgenza del politrauma maggiore, quindi i Pronto soccorsi.

«Il Molise continua ad essere, per incidenza, al primo posto in Italia per la mortalità da incidenti. 5 x 100 mila abitanti (ISTAT) "nell'indifferenza" del nuovo POS che non offre novità rilevanti rispetto a il carente stato attuale.

Il nuovo POS come affronta il gravissimo problema delle emergenza/urgenza, patologie tempo dipendenti da politraumi maggiori che da anni affligge la sanità molisana?

Manca di tutto: carenza di medici dei Pronti soccorsi e dell'Emergenza Territoriale 118, le strutture e reparti ospedalieri in grado di gestire il politrauma grave, le strutture ottimali di trasposto viario ancorché le elisuperfici.

L'elisuperficie di Campobasso, di cui innumerevoli volte si annuncia l'imminente apertura, in realtà è bloccata da anni e "non riesce a prendere il volo".

Il cittadino che, malauguratamente, abbia un incidente grave sulle strade molisane non può che essere trasferito fuori regione perché manca la possibilità di poterlo assistere e curare in regione.

Un altro buco che purtroppo non riesce nemmeno ad avere una sola elisuperficie nella intera regione.

Quello del servizio dell'emergenza urgenza per le patologie tempo dipendenti da politrauma maggiore che ha un enorme tasso di gravità e mortalità è un incredibile buco nero nella sanità molisana che andrebbe affrontato con protocolli mirati e specifici e invece rimane dimenticato e trascurato in mezzo agli altri mille problemi.

Se un cittadino ha la sfortuna di avere un grave incidente in Molise, corre il rischio maggiore di postumi permanenti gravi e di morte, senza che il POS recepisca e preveda novità tangibili per un salto di qualità».