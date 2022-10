Radici sempre vive, il ritorno in Molise di Sebastian Diego e Mara dall'Argentina

TERMOLI. Non sono soltanto il calcio e la figura di Diego Armando Maradona a legare indissolubilmente i destini e la storia tra Italia e Argentina, ma la moltitudine di persone che nel ventesimo secolo, a cavallo delle due guerre mondiali, sono emigrate dal Bel Paese al Sudamerica, per trovare fortuna e sottrarsi a una condizione difficile vissuta qui da noi.

Radici italiane in decine di migliaia e migliaia di famiglia, anzi di più. La comunità degli italo-argentini, considerando sia gli italiani residenti nel paese, sia gli oriundi italiani con doppio passaporto, raggiungeva in una stima recente 664.597 persone. Gli argentini di origine italiana rappresentano il primo gruppo etnico del paese sudamericano con 20-25 milioni di persone.

Una coppia, coi coniugi entrambi di origine italiana, Sebastian Diego Otero e Mara Leonardi, lui legato a Civitacampomarano come ceppo originario e lei a Gaeta, dopo ben 8 anni, cogliendo l’occasione di un viaggio per lavoro della donna, impegnata in Francia per il gruppo multinazionale dove è impiegata, è tornata a Termoli, erano stati qui l’ultima volta nell’estate 2014 e hanno trovato una città migliorata, li ha colpiti l’ordine e il decoro, beh, hanno detto così. Soprattutto hanno apprezzato la pedonalizzazione del corso Nazionale, che non avevano mai visto, oltre alla solita bella accoglienza, in un periodo di inizio autunno dove ci sono ancora presenze, ma non come nell’agosto in cui furono presenti nel loro penultimo viaggio.

Li abbiamo incontrati al bar Sottovoce, per conoscerli e farci narrare in presa diretta come tornare nei luoghi identitari è sempre bello, si rispolverano legami familiari importanti, con i due figli Julia e Francisco al seguito, in età scolare, intenti a imparare le lingue, italiano compreso. Lei, come detto lavora in un gruppo farmaceutico francese, lui gestisce un ristorante tipico vicino Buenos Aires, dove il piatto prelibato è un pesce che vive solo da quelle parti, e abitano nella capitale.

Non sfuggono alla loro quotidianità le problematiche atavicamente presenti nella società argentina, come l’inflazione altissima, quasi a 3 cifre, e l’instabilità del quadro politico, che vede già le prime schermaglie per le presidenziali del prossimo anno, dove si decideranno i destini della Casa Rosada.

Ma di inflazione e instabilità politica ormai si parla in ogni angolo del globo, Italia compresa.

Tuttavia, fortuna loro (noi nemmeno quello), a breve l’Argentina si fermerà, per i mondiali di calcio in Qatar, dove ci sarà l’ultimo ballo “Fifa” di Lionel Messi, altro mito albiceleste, ultimo assalto a quel titolo che lo vedrebbe pareggiare proprio Maradona, almeno come titolo iridato, anche se Sebastian Diego non tifa né per River Plate e né per Boca Juniors, ma per il glorioso Independiente.

Interessante anche scoprire come siano emersi e riannodati i fili tra Buenos Aires e il Molise, grazie all’infinita corrispondenza dei suoi avi, un giorno ritrovati nelle cose di casa, da lì la ricerca di parenti fin lì mai conosciuti e la magnifica esperienza di abbracciarli una prima volta.

La distanza c’è e i costi di trasporto aereo sono così elevati che trasferimenti frequenti sono impossibili, ma l’affetto, specie nell’era digitale, non ne viene affievolito. Buon rientro in Argentina cari amici.