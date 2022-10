Sostenibilità ambientale e biodiversità, il progetto Argos approda a Termoli

TERMOLI. In primo piano c’è la protezione della biodiversità marina, che assieme all'incremento della sostenibilità ambientale delle attività di pesca rappresenta alcuni dei temi al centro di un focus a Termoli sul Progetto europeo Italia-Croazia "Argos", iniziato ieri mattina nel mercato ittico e proseguito nel pomeriggio in Comune. L'Interreg di cui fa parte la Regione Molise insieme ad altri enti mira a promuovere e attuare un approccio integrato e condiviso per la protezione delle risorse marine e la salvaguardia della qualità dell'Adriatico, attraverso attività istituzionali e operative volte a ridurre gli impatti diretti e indiretti della pesca e acquacoltura sull'ambiente. I pescatori si sono ritrovati nel mercato ittico per la conferenza. Il progetto Argos è stato fortemente voluto dalle Regioni che si affacciano sull'Adriatico a seguito di un intenso confronto e un'approfondita analisi dello stato dell'arte in materia di pesca e acquacoltura. L'Interreg promuove un approccio proattivo, comune e integrato, per la protezione delle risorse ittiche e marine e il miglioramento delle condizioni di qualità ambientale del mare Adriatico; ciò potrà realizzarsi attraverso azioni multilivello orientate a ridurre, sia direttamente che indirettamente, la pressione delle attività di pesca e dell'acquacoltura sull'ambiente marino. Gli obiettivi principali includono la creazione di un quadro normativo comune e condiviso per la gestione della pesca e dell'acquacoltura, il collegamento in rete dei principali stakeholders per l'integrazione delle banche dati esistenti e la qualificazione dei dati disponibili a supporto delle attività di programmazione a livello locale e regionale, l'istituzione di un quadro di cooperazione transfrontaliera per le attività di formazione e istruzione degli operatori di settore. (Fonte Ansa.it)

