Covid, nel Molise 145 contagi e nessun guarito registrato dall'Asrem

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem un nuovo decesso in Molise nelle ultime 24 ore. Si tratta di un 86enne di Montaquila che si trovava ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Presso lo stesso reparto ricoverato un paziente di Sant’Agapito e dimessi due pazienti, di Campobasso e Vinchiaturo.

Nessun guarito nelle ultime 24 ore, mentre i contagi sono 145, di cui 18 al molecolare Asrem su 303 tamponi refertati, e 127 da test rapidi, su 384 antigenici effettuati. A Termoli 26 nuovi positivi, di cui 10 al molecolare e 16 all'antigenico.

I contagi: 26 totali (di cui 16 antigenici) Termoli, 2 (2) Agnone, 2 (2) Baranello, 2 (2) Bojano, 1 (1) Busso, 38 (37) Campobasso, 2 (2) Campodipietra, 3 (3) Campomarino, 1 (1) Cantalupo nel Sannio, 2 (2) Carpinone, 1 (1) Casacalenda, 1 (1) Castelmauro, 1 (1) Chiauci, 1 (1) Colletorto, 2 (2) Ferrazzano, 3 (3) Fornelli, 1 (1) Fossalto, 1 (1) Frosolone, 1 Gildone, 1 (1) Guardialfiera, 2 (1) Guglionesi, 7 (7) Isernia, 5 (5) Larino, 1 (1) Limosano, 1 (1) Macchiagodena, 2 (2) Matrice, 3 (3) Montagano, 1 (1) Montaquila, 1 (1) Montecilfone, 1 (1) Montefalcone nel Sannio, 1 (1) Montenero di Bisaccia, 4 (2) Palata, 1 (1) Pesche, 1 (1) Pietrabbondante, 3 (2) Portocannone, 1 (1) Provvidenti, 3 (3) San Giovanni in Galdo, 1 (1) San Martino in Pensilis, 1 (1) Santa Croce di Magliano, 1 Sant’Agapito, 1 Sant’Elia a Pianisi, 3 (3) Sepino, 1 (1) Sesto Campano, 1 (1) Toro, 3 (3) Trivento, 1 (1) Ururi, 2 (2) Vinchiaturo.

Scende a 9 il numero dei ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui 0 ricoveri in Rianimazione Covid e 9 in Malattie infettive.

Di questi 3 non sono vaccinati, 1 prima dose, 1 con seconda dose/dose unica, 4 con terza dose.

Sale a3682 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In aumento, da 4.265 di ieri ai 4.410 di oggi, il numero dei casi attualmente positivi in regione. Di questi 3.065 in provincia di Campobasso, 1.334 in provincia di Isernia e 11 di fuori regione.

Fermo ai 2.402 di ieri il numero dei soggetti in isolamento