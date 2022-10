Tre progetti ambiziosi per migliorare la rete idrica trasmessi all'Egam

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Qualche giorno fa l’Amministrazione comunale, nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Acqua Bene Comune”, ha trasmesso ben tre progetti all’Egam (Ente di Governo dell’Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato) e all’Agenzia per la Coesione Territoriale: Interventi di ristrutturazione del Serbatoio di “Colle Tre Quarti”, manutenzione straordinaria ed efficientamento della rete idrica a servizio di utenze prevalentemente agricole per un importo complessivo pari a euro 1.068.000; Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento della rete idrica comunale per un importo complessivo pari a euro 1.100.000; Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento della rete fognaria comunale per un importo complessivo pari a euro 1.105.000 euro. Con soddisfazione l’Amministrazione Comunale ha risposto presente alla possibilità di candidare questi tre importanti progetti che, in caso di finanziamento, ci daranno la possibilità di sostituire le vetuste reti fognarie e idriche, tanto nel centro abitato quanto nelle zone rurali (Caprareccia, Piano Palazzo, Melanico) con la ristrutturazione e l’ammodernamento del principale Serbatoio Comunale al fine di aumentarne la capacità di accumulo e di riserva.

«Oggi più che mai è fondamentale intraprendere queste azioni volte alla tutela del bene prezioso come l'acqua e del suo ciclo. Attività che questa Amministrazione, nonostante le tantissime difficoltà economiche da fronteggiare, sta costantemente portando avanti con ottimi risultati azzerando le perdite idriche sul territorio e risolvendo finalmente problemi atavici legati all’approvvigionamento idrico soprattutto nella parte centrale del paese, più critica rispetto alle altre per via della sua estensione, e nelle aree agricole che così hanno potuto affrontare la torrida stagione estiva che ci siamo lasciati alle spalle con maggiore serenità», il commento dell’amministrazione Florio..