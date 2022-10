«Il settore balneare è sano ed efficiente», il Sib rilancia da Rimini le sue convinzioni

TERMOLI. Partecipando da remoto, visto che si trova in Sicilia, il presidente del Sib-Confcommercio Molise sta seguendo l’evoluzione del dibattito avvenuto a Rimini, in occasione dell’assemblea generale dell’associazione di categoria ospitata dal Sun, il salone del comparto. Venditti sposa, come sempre, le posizioni espresse dal presidente nazionale Antonio Capacchione: «È giunto il tempo di mettere la parola “fine” all’annosa vicenda delle concessioni balneari, che ci trasciniamo dal 2009: anziché intervenire con l’accetta come ha fatto l’ex premier Draghi, bisogna operare col bisturi per evitare di fare altri danni». «Sei turisti su dieci scelgono il mare non solo per la bellezza naturale delle spiagge italiane, ma soprattutto per la qualità dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari, che è unica al mondo», ha sottolineato Capacchione.

«Per questo, quando lottiamo per la tutela delle nostre imprese, lottiamo anche per salvaguardare l’Italia». «Il settore balneare è sano ed efficiente – ha proseguito il presidente del Sib – e si è sviluppato con la fiducia nelle leggi dello Stato, perciò ora lo Stato non può tradirci. Vorremmo investire in riqualificazione delle nostre strutture, efficientamento energetico, pannelli solari e difesa della costa, ma manca il presupposto della certezza normativa. Avevamo la legge 145/2018 che era un provvedimento ben scritto, con le linee guida per il riordino del settore e una tempistica adeguata a completare tutti i passaggi, ma poi il dpcm attuativo non è mai stato emanato e perciò l’Unione europea ha avviato una procedura di infrazione, com’era ovvio dopo due anni di attesa. Tuttavia, è profondamente ingiusto e sbagliato che Draghi abbia imposto, con la legge sulla concorrenza, la messa a gara di tutte le concessioni demaniali marittime in spregio alla stessa sentenza della Corte di giustizia europea “Promoimpresa” che la prescrive solo laddove la risorsa sia scarsa o vi sia un interesse transfrontaliero certo».

«Siamo fiduciosi che il nuovo governo manterrà le promesse fatte – ha concluso Capacchione – e attendiamo una convocazione per poter fornire il nostro contributo. I tempi non sono più rinviabili, in quanto già oggi dobbiamo programmare gli investimenti per la prossima stagione. Ci aspettiamo l’apertura di un dialogo per un percorso corretto senza contenziosi amministrativi», le dichiarazioni riprese da Mondobalneare.com.