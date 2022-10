Odissea al Cardarelli, Iacovino: "mi rivolgerò ancora alla Procura"

TERMOLI. «Oggi denuncio tutti!

Presto esporrò quanto accade nel nostro Molise al consiglio superiore della magistratura!

Se il Molise versa in questa situazione lo dobbiamo a tutti coloro che non vogliono vederci chiaro!

Ecco un esempio di Molise e di sanità molisana:

Paziente con femore fratturato viene ricoverata e operata al reparto di ortopedia del Cardarelli con tampone negativo.

Intervento riuscito ma la malcapitata contrae il covid in sala operatoria o in corsia. Non le viene dolosamente praticata la riabilitazione post operatoria.

Viene spostata di reparto e abbandonata a sé stessa. Dopo qualche giorno torna negativa e la rimandano nel reparto di ortopedia.

Dopo un giorno la paziente è di nuovo positiva al covid e di nuovo spostata di reparto. Nel frattempo la paziente continua a non ricevere la dovuta fisioterapia di riabilitazione.

La figlia si rivolge al primario che le dà ragione e pur ritenendo necessario avviare la fisioterapia la invita a rivolgersi ai piani alti.

Contattata la direzione sanitaria le viene garantito, stranamente, anziché il richiesto intervento di riabilitazione, l’interessamento del direttore generale.

Sta di fatto che ad oggi la paziente risulta affetta da covid e ricoverata in un reparto indefinibile; non è ancora iniziata la dovuta e necessaria fisioterapia; probabilmente avrà costituito causa o concausa di ulteriore diffusione del covid in un reparto già causa della sua infezione con ben sei casi e il direttore generale non si è fatto vivo!

Ora chiederò per l’ennesima volta al procuratore della repubblica di intervenire e gli chiederò espressamente di sapere se ci troviamo ancora di fronte a dei semplici irresponsabili colpevolmente inadempienti o a dei criminali irresponsabili?

Sono certo che per rispondermi ricorrerà’ pur sempre ai noti consulenti del san Pio di Benevento!

Ma una cosa è certa: questo direttore generale in altre realtà già sarebbe stato cacciato da tempo!

Mi raccomando deputati, senatori, presidente-commissario, consiglieri, sindaci e politicanti vari, continuate a pensare e a fare solo e sempre ridicole campagne elettorali mentre il Molise muore per averlo ucciso!

Molisani mi raccomando, continuate a fare ammucchiate destra e a sinistra e soprattutto continuate pure a ballare!

Liberiamo il nostro Molise da questo Molise!» Vincenzo Iacovino.