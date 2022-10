Apre la nuova scuola a Colletorto

COLLETORTO. A seguito delle note vicissitudini legate alla riapertura del plesso scolastico di Viale Molise 8 del Comune di Colletorto, di nuova costruzione e recente inaugurazione, il sindaco Damiano Mele comunica quanto segue.

«Con verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto in data 6 agosto 2022 dalla ditta Cost Cam Srl dal Direttore dei Lavori Architetto Nicola Guglielmi e dal Responsabile del procedimento Geometra Vittorino Campofredano si chiudevano definitivamente i lavori di realizzazione dei nuovi locali da adibire a sede delle scuole primarie e secondarie di primo grado del nostro Comune.

In data 7 agosto 2022 l'Amministrazione procedeva, alla presenza di autorità e gente comune, ad inaugurare la struttura appena ultimata, con la consapevolezza che la sua definitiva riapertura sarebbe stata vincolata all'ottenimento del certificato di collaudo statico (acquisito il 06/09/2022), del Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori Architetto Nicola Guglielmi e pervenuto a questo Comune in data 29 settembre 2022, dalle certificazioni degli Impianti elettrici e speciali, impianto di terra, impianto di riscaldamento e rinnovo aria, impianto idrico-sanitario, impianto di adduzione gas-metano, impianto di rilevazione, segnalazione e allarme incendio, impianto idrico antincendio, impianto di FM e illuminazione ascensore, e dalla presentazione della SCIA ai Vigili del Fuoco, necessaria ai fini della sicurezza antincendio.

In data 07 ottobre 2022 con Ordinanza Sindacale n. 44 in pari data, si disponeva, a seguito dell'ottenimento di tutte le certificazioni di rito e obbligatorie, alla riapertura del nuovo plesso scolastico di Viale Molise 8, sentito il Dirigente Scolastico e di comune accordo dopo il trasferimento degli arredi e di quanto necessario alla ripresa delle attività didattiche.

L'Amministrazione Comunale e il personale scolastico nella settimana dal 10 al 15 ottobre ha realizzato, con non poche difficoltà, il trasferimento di tutto il materiale e gli arredi necessari alla ripresa delle attività didattiche.

Si comunica pertanto che le attività didattiche per la Scuola Primaria di Secondo Grado sono state regolarmente riprese in data 17 ottobre 2022.

Per quanto attiene a quelle della Scuola Primaria le stesse potranno riprendere non appena si ultimerà il trasferimento degli arredi e delle attrezzature che ragionevolmente si potrà concludere in due/tre giorni».

