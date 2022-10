Occhio alle truffe, il Comandante mette in guardia i più deboli

PETACCIATO. Dopo la messa delle ore 18.00, il Comandante della stazione dei carabinieri di Petacciato, Maresciallo Antonio Pota, ha voluto rivolgere un breve saluto ai presenti per metterli in guardia delle numerose truffe a danno degli anziani.

Il Comandante ha tenuto a sottolineare che le truffe hanno come finalità la richiesta di denaro.

Ogni volta che qualcuno si presenta come avvocato, carabiniere, amico o quant’altro e chiede soldi perché un parente stretto (figlio, nipote etc..) ha bisogno di aiuto, ha fatto un incidente, è stato arrestato e non sa come pagare avvocati, prima cosa da fare:

1. Interrompere la telefonata

2. Chiamate il 112.

È bene diffondere questo messaggio soprattutto tra le persone sole e anziane.

La condivisione è la nostra forza è difesa soprattutto per i più deboli!