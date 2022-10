Al via il corso di Guida Sicura dei veicoli di emergenza sanitaria

RIPALIMOSANI. Coi formatori d'eccezione provenienti da Termoli, come Carlo Virgilio e la dottoressa Elda Della Fazia, ha preso il via ieri il corso di Guida Sicura dei veicoli di emergenza sanitaria, che si svolge presso la sede regionale dell’Avis Molise, in via Alcide De Gasperi a Ripalimosani.

Il programma è suddiviso in 4 giornate teoriche, ciascuna della durata di 4 ore, e una giornata finale della durata di 8 ore dedicata interamente all’addestramento pratico. La necessità di svolgere tale particolare corso, nasce da alcune riflessioni importanti.

Nell'ambito delle lezioni, infatti, relatori e istruttori mettono in risalto l'importanza di una guida di un veicolo in queste circostanze, dove l'abilità e la sicurezza fanno la differenza nel salvare le vite umane, ma anche le cause dei molteplici sinistri stradali che in questi ultimi mesi sono accaduti sulle nostre strade, causando purtroppo molte vittime.

Galleria fotografica