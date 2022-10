Generazioni rampanti: l'incontro con Michela Nardella

TERMOLI. La storia di Vanessa Porreca, ventenne diplomata dell’istituto Majorana di Termoli, prima donna elettricista, ha dischiuso l’opportunità di avviare un nuovo ciclo di incontri con le nuove generazioni, un po’ sulla scorta della rubrica generazione social, ma con un imprinting differente, basato non sulle passioni, ma sui percorsi di natura formativa e professionale.

Alla scoperta delle nuove generazioni rampanti, dunque, dopo Vanessa Porreca, continua la nostra inchiesta e quindi la nostra ricerca volta al talento più nascosto dei ragazzi molisani. Perché sono sempre più numerosi i giovani talentuosi che hanno scelto per il futuro un percorso professionale alternativo e differente, una strada che ha condotto le loro vite al di fuori dei confini regionali.

Abbiamo incontrato e intervistato da remoto, Michela Nardella, trent’anni che vive e lavora a Ravenna, dopo un lungo percorso di studi e formazione svolto a Roma. Abbiamo avuto modo di ascoltarla e ci ha spiegato e delineato il suo lavoro, ma anche la passione che si cela dietro ad esso.

Dopo il diploma presso l’Istituto Boccardi-Tiberio, indirizzo linguistico, si è iscritta all’Accademia “Rufa” (Roma university of fine arts), dove ha studiato il cinema a tutto tondo. Tra cui la scrittura, la regia, la fotografia, ma anche tre anni di progetti e cortometraggi. Ma Michela vanta anche un master in sceneggiatura e produzione audiovisiva all’Università La Sapienza nel suo lungo curriculum. Dopo numerosi stage come editor di sceneggiature e dopo aver collaborato con una casa di produzione sempre a Roma. Ha lavorato per un festival di cinema internazionale che si occupa di realizzare progetti con filmmaker provenienti da tutto il mondo.

Ma anche lo studio e l’approfondimento di un corso di scrittura seriale, ossia la scrittura delle serie televisive che è totalmente differente da una sceneggiatura di un lungometraggio e anche un’esperienza come segretaria di edizione per un film che uscirà nel 2023.

Attualmente Michela lavora come maschera presso il teatro Alighieri di Ravenna. Il suo compito è prendersi cura del pubblico e si assicura che durante le proiezioni tutto proceda per il meglio, un supervisore dello stesso teatro.

La scelta viene da lontano, quando era bambina amava disegnare fumetti e raccontare storie. Da qui la voglia e la volontà di imparare a scrivere una sceneggiatura. Un’esigenza che viene da dentro e un futuro che si prospetta sempre più ricco di occasioni.

Riportiamo di seguito la sua intervista.