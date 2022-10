Stop alle inversioni di marcia pericolose in punta allo spartitraffico, arriva la nuova rotatoria

La nuova rotatoria tra via Martiri della Resistenza e via Cile

TERMOLI. Non sarà certamente sfuggita ai più la nuova rotatoria in corso di realizzazione tra via Martiri della Resistenza e via Messico. L'ordinanza che la disciplinerà è in corso di pubblicazione, dopo che i lavori sono stati portati a compimento in queste ore, nel tratto che dal terminal bus condurrà lo spartitraffico fino alla rotatoria dell'ancora, per intenderci, dove confluiscono anche via Maratona e via America.

Abbiamo acquisito informazioni all'assessorato ai Lavori pubblici, dove è stato evidenziato come questa ulteriore rotatoria si sia rivelata indispensabile, poiché i veicoli svoltavano sempre più spesso, pericolosamente, in quel tratto, invertendo il senso di marcia davanti alla punta del nuovo spartitraffico.