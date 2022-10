Screening oncologici, l'importanza della prevenzione al cinema Sant'Antonio

FOR WOMAN mar 18 ottobre 2022

TERMOLI. Nell’ambito della Campagna Nastro Rosa 2022 della Lilt, grazie ad un importante accordo tra Asrem e Regione Molise, viene riproposto anche quest’anno lo screening mammografico per le donne nella fascia d’età compresa tra 45 e 49 anni.

Per tutto il mese di ottobre sarà possibile prenotare chiamando al call-center Asrem dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 al numero verde 800.639.595 da telefono fisso oppure allo 0875.752626 da telefono cellulare. Per la prenotazione è necessario munirsi di impegnativa del medico curante con codice D03 (esenzione). Si precisa che questo codice esenzione prevede un controllo biennale, quindi chi ha già fatto lo stesso controllo lo scorso anno non può ripeterlo anche quest’anno.

Nell'ambito della campagna nazionale Lilt for women 2022 ci sarà un incontro con la popolazione, mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 16.30 nella sala cinema Sant’Antonio a Termoli.

Introdurrà il tema dell’incontro il dott. Giovanni Fabrizio della Lilt di Campobasso e direttore pastorale della salute della diocesi Termoli-Larino.

Partecipano alla tavola rotonda il moderatore, il dottor Francesco Carrozza, direttore di Oncologia dell’ospedale di Termoli e la dottoressa Giuliana Maria, responsabile del consultorio sanitario di Termoli.

Inoltre, saranno presenti il dottor Angelo Marcheggiani, coordinatore regionale per gli screening oncologici della regione Molise, la dottoressa Giovanna Picciano, coordinatrice ostetrica del consultorio familiare di Campobasso/Bojano Asrem, il dottor Giovanni Della Valle, responsabile di chirurgia senologica Breast Unit Asrem.

A seguire ci satanno gli interventi del dottor Gianluca Coppola, dirigente medico Breast unit Asrem, della dottoressa Eleonora Torio dietista Lilt di Campobasso, della dottoressa Caterina Delia, ostetrica del consultorio familiare di Termoli e della dottoressa Dora Muheim, ostetrica del consultorio familiare di Termoli.

A concludere sarà presente la dottoressa Carmela Franchella presidente Lilt associazione provinciale di Campobasso.

Grazie all’iniziativa, predisposta dalla Direzione Strategica dell'ASREM e dalla Direzione Generale per la Salute della Regione, dalla Breast Unit regionale con la collaborazione della LILT di Campobasso e Isernia, si riusciranno a supportare concretamente le donne garantendo prevenzione, esami gratuiti, informazione e assistenza. La mammografia è estesa, in corrispondenza della Campagna Nastro Rosa LILT, alla fascia di età immediatamente precedente a quella inserita negli screening regionali, considerato che anche nella nostra regione l’incidenza del tumore alla mammella colpisce sempre di più le donne giovani.

L’esame mammografico, in collaborazione con ASREM e Regione Molise, sarà effettuato negli ospedali di Campobasso, Isernia, Termoli e Larino.

