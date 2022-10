Apre il micronido a Portocannone, Gallo: «Un altro grande traguardo»

PORTOCANNONE. È partito ieri, lunedì 17 ottobre, il servizio micronido nel comune di Portocannone. Il servizio è rivolto alla fascia d'età di bambini da 0 a 3 anni.

Soddisfatto il sindaco Francesco Gallo che dichiara: «Abbiamo partecipato al bando pubblicato dalla Regione Molise per i servizi alla prima infanzia, con il progetto “MICRONIDO PORTOCANNONE”; con 80 punti e al decimo posto in graduatoria siamo stati ammessi e finanziati!

Il servizio, che è iniziato ieri, durerà sino al 30 giugno 2023, mettendo a disposizione delle famiglie una struttura accogliente con personale qualificato a cui poter affidare i nostri bimbi.

Nell’ottica futura guardando al progetto PNRR con il quale andremo a realizzare una nuova costruzione da adibire ad asilo nido, si è pensato quest’anno di trasformare la sezione primavera in micronido, in modo da aprire le porte ai più piccoli ponendoci sempre di più dalla parte delle famiglie e delle loro esigenze.

Il progetto complessivo è di 52mila euro circa, è finanziato per 30mila euro dalla Regione Molise e dal Ministero con fondo 0/6 anni – per 8mila euro tramite finanziamento diretto Ministero/Comune fondi asili nido – per 9mila euro quale quota delle rette pagate dalle famiglie – per 5mila euro somma a carico del Comune.

La giornata rappresenta per noi un altro importante traguardo, infatti con l’avvio dell’attività del micronido andiamo a completare il puzzle dei vari servizi scolastici attivati nella nostra comunità!»

Galleria fotografica