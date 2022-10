In memoria di Elisabetta Colangelo, la madre Anna dona i suoi libri alla città

TERMOLI. In memoria di Elisabetta Colangelo, la donazione dei suoi libri alle casette della città.

Elisabetta Colangelo, era una bellissima ragazza, con tante doti meravigliose, tra cui la generosità e l’altruismo -tratti che hanno caratterizzato la sua esistenza sin da bambina- adorava aiutare gli ultimi e si schierava sempre dalla loro parte; finché la sua vita venne stravolta da un dramma improvviso: un aneurisma che non le lasciò scampo, ponendo fine alla sua bellissima vita -piena di sogni e speranze- a soli trent’anni.





Questa tragedia si consumava quasi 12 anni fa, il 13 novembre 2010. Di Elisabetta da quel giorno è rimasto il ricordo e l’amore che lei ha donato agli altri e che la sua famiglia nutre per lei ed è evidente negli occhi dei suoi genitori Anna e Giocondo e nello sguardo di suo fratello Simone.

Proprio in virtù del bene che Elisabetta ha dato agli altri, non risparmiandosi mai; la sua famiglia ha deciso di donare tutti i suoi libri -compresi i testi di quando era una studentessa- alle casette dell’associazione “Il Mosaico".





Questa mattina, con un caldo a tratti estivo c’è stata la donazione sia alla casetta dell’ex mercato di via Polonia e sia alla postazione della stessa nel quartiere del Carmelo.

Presenti oltre la famiglia Colangelo, anche il consigliere di maggioranza, nonché presidente dell’associazione “Il mosaico”, l’avvocato Enrico Miele e il presidente del consiglio comunale, l’avvocato Annibale Ciarniello.

Un momento toccante quando tutti loro un po’ alla volta hanno riempito di libri le postazioni, sistemando il materiale con delicatezza e garbo.

Elisabetta era luce, come ci ha detto sua madre Anna: “Era una ragazza solare, altruista e proprio per questo motivo ho deciso di donare i suoi libri. Perché lei avrebbe voluto così, dopotutto metteva sempre al primo posto gli altri”.





Il presidente Ciarniello, amico della famiglia Colangelo -De Gregorio e che conosceva anche Elisabetta, si è detto contento del momento vissuto, perché ricordarla è il modo migliore per tenere viva la memoria, dando in questo modo la possibilità di leggere i suoi stessi libri anche a tante altre persone.

Soddisfatto anche il presidente Miele che ha ringraziato a nome di tutta la sua associazione, ma anche a nome di tutta la cittadinanza per la generosità dimostrata dalla famiglia Colangelo -un gesto che va oltre la materialità - e che ci ricorda l’importanza delle persone e delle loro gesta.

Perché sono proprio le azioni delle persone che non ci sono più che noi ricordiamo in maniera limpida, insieme ai sentimenti che abbiamo provato -vivendo con una persona per lungo tempo- che ci ha lasciato inevitabilmente parte di sé stessa. Perché la luce che brilla più splendente nella sala della nostra vita -così come brillava Elisabetta- è quella destinata a spegnersi prima, ma tutti coloro che l’hanno vissuta e amata ricorderanno quanto bella e amabile fosse la sua luce durante quel tempo insieme.

