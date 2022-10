Vittoria al Tar, accolto ricorso sul Punto nascita

TERMOLI. Seconda vittoria nel merito al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise sul Punto nascita.

“Carenza assoluta di istruttoria e di motivazione rispetto alle ragioni di fatto che hanno indotto alla sospensione dell’attività di accettazione ostetrica. (…) Il provvedimento…si presenta adottato senza il benché minimo vaglio: i) delle difficoltà logistiche per gli urgenti di raggiungere le strutture più vicine; ii) il san Timoteo è l’unico ospedale per la zona costiera….

Il dispositivo: definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone: - dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui proposto dall’associazione non riconosciuta denominata “Molisanità” L113 e dalle sigg.re Elisabetta Di Donato, Moira Staniscia, Mariarosa Mascitto e Francesca Carriero; - dichiara inammissibile l’atto di intervento ad adiuvandum; - estromette dal giudizio la Conferenza Stato-Regioni, il Ministero dell’Economia e N. 00229/2021 REG.RIC. delle Finanze, il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; - accoglie il ricorso nella parte in cui proposto dai Comuni di Termoli, Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni, Portocannone, Guglionesi, Palata, Montefalcone nel Sannio e Montecilfone; - per l’effetto, annulla la nota ASREM n. 82177 del 14 luglio 2021 e la nota della struttura commissariale sanitaria n. 81638 del 13 luglio 2021; - compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la vicenda posta a base del contenzioso e i soggetti in questa coinvolti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati: Nicola Gaviano, Presidente Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore Francesco Avino, Referendario