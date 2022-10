Punto nascita, Felice: il nodo sta tutto nel Pos

TERMOLI. Il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, ha evidenziato come: «Certamente la decisione del Tar di annullare i provvedimenti di chiusura del Punto nascita è un risultato positivo ma che, purtroppo potrà avere poco effetto in futuro. Perché il provvedimento, giustamente, annullato dal Tar è stato emesso nel periodo in cui era vigente ancora il Pos 2015/18 che prevedeva il Punto nascite di Termoli. Ciò che invece non è più già nel Po 2019/21 approvato a settembre 2021 e attualmente vigente, che non prevede più il Punto nascite di Termoli, ma prevedere unitamente ad altre specialistiche, previa stipola di un atto, la collaborazione con l'Asl Chieti-Lanciano-Vasto, più precisamente con l'ospedale San Pio di Vasto.

Questo è stato il motivo che ha indotto, per la prima volta, il nostro Comitato San Timoteo di ricorrere al Tar chiedendo l'annullamento dell'intero Po 2019/21. Il Tar a tal provvedimento non ha concesso la sospensiva e ad oggi si è ancora in attesa di conoscere la seduta di merito da parte del Tar Molise. Nella bozza del nuovo Po 2022/24 si conferma la non presenza del Punto nascite di Termoli. Se l'ufficio del Commissario e l'Asrem mette in atto una nuova chiusura del Punto nascite di Termoli come disposto dal Po 2019/21 vigente, forse sarà difficile ottenere una decisione, a seguito di un nuovo ricorso, favorevole del Tar come questa appena ricevuta».