Via dei Pruni, il vice sindaco Ferrazzano in sopralluogo con alcuni residenti

TERMOLI. Dopo lo spazio dato ai residenti, adulti e bambini, della zona di via dei Pruni, nell'articolo dello scorso primo ottobre, qualcosa si muove per la richiesta di uno spazio verde adeguato alle esigenze dei più piccolo. Almeno 30 i ragazzi che abitano in questa parte di contrada Difesa Grande prossima a Casa la Croce e che rivendicano giustamente la possibilità di dare un calcio in libertà ma anche in sicurezza ai cittadini.

Ieri pomeriggio, intorno alle 16, il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Ferrazzano ha incontrato alcuni residenti, effettuando un sopralluogo sul terreno di proprietà comunale, quello dove si erano radunati simbolicamente le famiglie nell'azione dimostrativa di alcune settimane fa.

Nei prossimi giorni si valuterà come procedere, per dare una risposta quanto più tempestiva possibile, dopo un periodo di attesa piuttosto lungo.