Apre i battenti il centro di riuso comunale

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli autorizza l’entrata in funzione del centro di riuso, come atto di indirizzo della Giunta. La Direttiva europea 2008/98/CE pone quale azione prioritaria nella gerarchia dei rifiuti la prevenzione attraverso la riduzione della produzione degli stessi. La normativa italiana di attuazione di tale principio è contenuta nella parte IV del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare il nuovo art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti), come modificato dal D.Lgs. 116/2020, ridefinisce i contenuti minimi del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR).

Le Regioni, ai sensi dell’art. 199 (Piani regionali) comma 3 lettera r), sono tenute a loro volta ad adottare un Programma Regionale di Prevenzione dei Rifiuti (PRPR) elaborato sulla base del PNPR; con decreto direttoriale del ministero dell’Ambiente del 07.10.2013 è stato adottato ed approvato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (Pnpr); tra le misure generali vi è la promozione del riuso dei beni ancora utilizzabili; la Regione Molise non risulta che abbia ancora regolamentato la materia; prolungare la vita degli oggetti, e quindi ridurre la produzione dei rifiuti, significa intercettare i beni prima che entrino nel circuito della gestione dei rifiuti al fine di destinarli ad una “seconda vita”; per perseguire tale obiettivo è di provata utilità una particolare tipologia di struttura attrezzata dove i cittadini possono consegnare beni riutilizzabili prima che gli stessi siano conferiti nei centri di tali strutture, denominate “centri del riuso”, devono possibilmente integrarsi con le attività di raccolta effettuate presso i centri comunali di raccolta dei rifiuti già attivi sul territorio, al fine di poter intercettare, prima che diventino rifiuto, il maggior quantitativo di beni ancora utilizzabili; l’art. 181, co. 6, D.Lgs. 152/2006, infatti, stabilisce che i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta, per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo; le attività di riutilizzo, poiché consistono nel ritiro e nella ridistribuzione di beni usati non considerati rifiuti, non necessitano di autorizzazione ai sensi dell’articolo 208 D.Lgs. 152/2006 sulle autorizzazioni per impianti di trattamento rifiuti, né sono fattispecie regolate dal D.M. 08.04.2008 sulla disciplina dei centri di raccolta.

La Regione Molise, con atto della Giunta Regionale n. 20 del 15/04/2013, ha assegnato al Comune di Termoli risorse finanziarie per euro 719.297,22 destinate al miglioramento della raccolta successivamente il Ministero dell’Ambiente ha autorizzato la riprogrammazione degli interventi sopra richiamati secondo le indicazioni proposte dal Comune di Termoli, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 364 del 15/07/2015; ed in particolare è stata prevista la realizzazione di un Centro di Raccolta Differenziata e Riuso ed Isole ecologiche di superficie in zona artigianale, finanziato con F.S.C. 2007/2013 – Linea di intervento III C PAR Molise, risorse MATTM legge 244/2007, e con risorse comunali.

Con determinazione dirigenziale n. 2076 del 08.11.2018 sono stati approvati lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dell’intervento realizzato in via Arti e Mestieri (zona artigianale); con determinazione dirigenziale n. 639 del 17.04.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione del nuovo Servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Termoli in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Rieco spa è stata affidata all’ATI Rieco spa – Smaltimenti Sud srl la prestazione del servizio a decorrere dal 01.12.2018; il progetto tecnico offerto dalla Rieco ed approvato in sede di gara presenta una competente offerta migliorativa in materia di allestimento e gestione del Centro del Riuso presso il Centro di a seguito di apposite interlocuzioni volte all’avvio del servizio, risulta acquisita da parte della Rieco al prot. 33218 del 25.05.2022 una specifica e dettagliata proposta di gestione della struttura, corredata da bozza di regolamento della stessa.

La Giunta Roberti ha così approvato il documento generale recante “Disciplina del Centro del Riuso del Comune di Termoli, autorizzando quindi l’esercizio del Centro del Riuso attiguo al Centro di Raccolta comunale sito in Via Arti e Mestieri, e di affidarne la gestione alla Rieco spa in qualità di gestore pro-tempore del Servizio di Igiene Urbana secondo i criteri, le modalità, le linee guida e le condizioni di gestione contenute nelle note allegate alla delibera».