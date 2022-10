“Comunicazione politica e uso dei media”, il seminario all’UniMol

CAMPOBASSO. Le recenti elezioni politiche hanno visto i cittadini italiani assistere ad una campagna elettorale caratterizzata da una forte polarizzazione tra i principali schieramenti. Personalizzazione, radicalizzazione delle posizioni, spettacolarizzazione ed esasperazione dei conflitti hanno prodotto una rappresentazione mediatica della competizione politica che richiede di essere dettagliata. Nel corso degli anni, il processo di mediatizzazione ha profondamente trasformato le logiche della politica e della comunicazione politica.

Ma quali sono le dinamiche che caratterizzano tale trasformazione? Il tema sarà al centro del seminario “Comunicazione politica e uso dei media”

L’incontro avrà come ospite il giornalista del Giornale Radio Rai, Fausto BERTUCCIOLI.

Dopo aver frequentato il primo Master in Giornalismo Radiotelevisivo della Scuola di Perugia, Fausto Bertuccioli ha avuto una borsa di studio presso l'Italian Academy della Columbia University e in questo ambito ha frequentato il corso in International Journalism presso la Columbia School of Journalism. Ha lavorato per il canale europeo "Euronews" a Lione e per il Tg2.

Ha seguito come inviato la guerra in Kosovo, i medici italiani in Mozambico, altri importanti avvenimenti di cronaca italiana come l'alluvione di Sarno e il terremoto dell'Aquila, e le vicende più rilevanti della cronaca giudiziaria degli ultimi quindici anni. Attualmente ricopre l'incarico di vice caporedattore della redazione cronaca del Giornale Radio Rai.

L’iniziativa è promossa dal Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e dal Corso di laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee, indirizzo Comunicazione Politica.