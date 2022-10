Pos 2022-2024, Saia: i sindaci molisani chiedono il ritiro del documento

MOLISE. Il presidente della Conferenza dei sindaci del Molise, Daniele Saia, chiede ufficialmente e formalmente al commissario ad acta Donato Toma di ritirare la bozza del Pos 2022-2024.

«Dopo aver appreso dell’invio del nuovo Piano Operativo Sanitario della Regione Molise ai Ministeri, il Direttivo della Conferenza dei Sindaci, riunitosi per una discussione sul suo contenuto, ha ritenuto opportuno chiederne l’immediato ritiro al Commissario.

L’assenza di un confronto, la mancata condivisione, con la conferenza dei Sindaci come promesso dal Presidente/Commissario ci ha lasciato sorpresi e delusi. Un argomento così importante per i cittadini Molisani, richiedeva necessariamente un coinvolgimento maggiore di tutte le parti sociali e in primis della Conferenza dei Sindaci. Invieremo le nostre valutazioni con un documento che stiamo predisponendo con il direttivo della Conferenza e che condivideremo coi sindaci.

Oltretutto da una prima lettura le scelte fatte nella riorganizzazione destano preoccupazione per la tutela al diritto alla Salute dei Molisani. L’uscita, di questo Pos in un momento critico della vita politica, economica, sociale e soprattutto il confronto pubblico avviato dopo la redazione e l’invio dello stesso ai Ministeri ci lascia ancor più perplessi. Chiediamo con forza, al Commissario alla Sanità, il suo ritiro e riproposizione dopo un confronto accurato con tutti gli interlocutori, nell’interesse del Popolo Molisano».