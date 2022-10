Al via i lavori di manutenzione sulla strada di bonifica Passo Carbone

MONTENERO DI BISACCIA. «Sono iniziati i lavori di manutenzione della Strada di Bonifica Passo Carbone, in gestione al Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno». Lo fa sapere la sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci.

«Dopo la pulizia di alcune cunette si procederà con la sistemazione e la posa di un nuovo manto di asfalto sui due tratti che risultano più ammalorati, posti all'inizio della strada, a partire dalla S.P. 13.

Le condizioni della suddetta arteria di comunicazione avevano creato in passato non poche difficoltà agli automobilisti.

I lavori avviati oggi, quindi, sono il primo passo di un intervento atteso e necessario, seppur non definitivo, che risulterà utile in particolar modo ai residenti.

Ringrazio sentitamente il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica, Fabio Rastelli, nonché l’intera struttura, per aver dato seguito alle legittime richieste provenienti dalla cittadinanza e per aver lavorato in sinergia con la nostra Amministrazione».

