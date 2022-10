Punto nascita, «Tenuto in vita dai cittadini e condannato a morte dalla politica»

TERMOLI. Era atteso il commento elaborato dell’avvocato Enzo Iacovino sulla vicenda del Punto nascita di Termoli, per la seconda volta “assolto” nel merito, dopo le chiusure disposte dalla struttura commissariale e rese esecutive dall’Asrem.

«Cronaca della morte annunciata di un punto nascita. Tenuto in vita dai cittadini e condannato a morte dalla politica il Tar Molise boccia per la seconda volta il tentativo di chiusura del Punto nascita di Termoli. Prevale ancora una volta il senso civico e la tutela giudiziaria collettiva del bene comune.

Ricordano tutti che la Struttura Commissariale per l’attuazione del piano di rientro con provvedimento del 25 giugno 2019, prot.78739, intimava alla ASREM di sospendere ogni attività presso il punto nascite di Termoli e dei conseguenti atti.

Va detto che con atto del 16 dicembre 2010 la Conferenza Stato Regioni ha raggiunto un accordo, con l’assenza dell’allora presidente della Regione Molise, con il quale sono state approvate le “linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”.

In tale occasione fu raccomandato di “adottare stringenti criteri per la riorganizzazione della rete assistenziale, fissando il numero di almeno 1.000 nascite/anno quale parametro standard a cui tendere, nel triennio, per il mantenimento/attivazione dei punti nascita”. Fu prevista: “La possibilità di punti nascita con numerosità inferiori o comunque non al di sotto di 500 parti/anno, solo sulla base di motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche interessate con rilevanti difficolta dello STAM”.

Si ricorda che il “Comitato Percorso Nascita Nazionale”, con nota del 22 ottobre 2018 prot. 133938 espresse parere favorevole al mantenimento in attività del punto nascite di Isernia, per un anno, a condizione che fosse chiuso quello di Termoli. Nel citato parere venne prescritto altresì, l’attivazione di accordi interregionali per l’accoglienza dei partorienti presso il Punto Nascite dell’Abruzzo.

A questo punto ci si è chiesti perché mai si sarebbe dovuto fare un accodo di programma o di confine con L’Abruzzo, per implementare l’ospedale di Vasto? E perché mai non si sarebbe potuto fare un accordo con l’Abruzzo per implementare l’ospedale di Termoli?

La risposta è semplice: è mancata la presenza istituzione nella fase di accordo Stato Regioni; e mancato l’impulso politico, e mancato il contributo amministrativo regionale e sanitario.

In sostanza hanno agito gli altri, consigliati dai tecnici, che sulla base di numeri dettati per le regioni ordinarie hanno sacrificato il Molise assente e non rappresentato e più precisamente i punti nascita di Isernia e Termoli. Decisione assunta trascurando la particolarità territoriale della regione e più precisamente le condizioni orografiche difficili, la specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche interessate. Praticamente è mancato chi per il Molise avrebbe dovuto rappresentarlo e difenderlo evidenziando tali particolarità e ottenere provvedimenti in deroga ai parametri standard previsti per le regioni ordinarie con popolazione e morfologia diversa.

Tutto questo non è accaduto per evidenti colpe e responsabilità ben precise. Ed ecco che il Commissario, pur perorando la causa del Punto Nascite di Isernia, ottenendo la proroga per un anno, ha disposto la chiusura del Punto nascite di Termoli sull’erroneo presupposto della soglia minima dei 500 parti.

Ora va detto che se un Ospedale e/o un reparto non funziona bisogna chiedersi prima di tutto perché, cercare le cause e tentare di porvi rimedio e solo dopo effettuare una riorganizzazione.

Nel caso specifico nessuno ha considerato:

a) Che il reparto di ginecologia era retto da oltre un decennio da un responsabile FF con tutte le problematiche che derivano da tale illegittima situazione. Si ricorda che il F.F., secondo il contratto nazionale di comparto, può essere incaricato solo per sei mesi, prorogabile per ulteriori mesi sei, in attesa dello svolgimento delle procedure tese a individuare il responsabile della struttura complessa. A temoli invece la situazione si è incancrenita, senza ricorrere alla rotazione.

b) Che il reparto di ginecologia aveva carenza di medici e di ostetriche e di infermieri più volte segnalata;

c) L’impossibilita di garantire i turni di servizio di guardia attiva h 24 e il rispetto della normativa vigente in tema di organizzazione e orai di lavoro.

d) Che le prestazioni specialistiche ambulatoriali in intramoenia ed extra moenia erano sballate da liste di attesa inconciliabili con lo stato di gravidanza, attese causate anche dai medici che contraddittoriamente hanno ricevuto puntualmente le pazienti in intra ed extra moenia nei loro studi privati.

e) Che alcuni medici hanno ricevuto e seguito le pazienti, nei loro studi privati, in violazione di legge e di contratto, seguendoli poi nella struttura pubblica solo durate il parto, avendo cura di mandare i pazienti critici, fuori regione. Emblematico il caso inviato a Vasto, piuttosto che a Termoli, con decesso del nascituro durante lo spostamento per raggiungere il vicino ospedale. Caso che ora è al vaglio dei magistrati.

f) Che ci sarebbero delle difficoltà logistiche per gli utenti di raggiungere le altre strutture sanitarie più vicine, difficolta dovute alle critiche condizioni infrastrutturali e trasportistiche regionali, nonché ai correlativi tempi di percorrenza da sostenere;

g) Che d’estate c’è un incremento della popolazione per il massiccio afflusso di turisti

h) La politica gestionale sanitaria e amministrativa sballata, scellerata e clientelare;

i) I direttori generali e sanitari della ASREM non sempre con esperienza e pertanto all’altezza, scelti dalla politica inadeguata.

j) L’assenza della politica e la presenza di politicanti, pur sempre incompetenti, impreparati, arroganti.

k) Gli interessi dei privati che si sostituiscono di fatto alla sanità pubblica.

Sta di fatto che il Direttore Generale con atto del 26 giugno 2019, del tutto illegittimamente, valorizzando le sole criticità, con eccesso di potere e in assenza di qualsivoglia attività istruttoria, dispone la sospensione temporanea dei ricoveri al PN di Termoli e la graduale dismissione e trasferimento dei pazienti presso l’ospedale di Campobasso. Questo ovviamente pur sempre nel silenzio e l’assenza della politica dei politicanti incompetenti e impotenti.

I Comuni di Termoli, Campomarino, Castelmauro, Guardialfiera, Guglionesi, Mafalda, Montecilfone, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Ururi, Montefalcone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Palata, Colletorto, patrocinati dagli avv.ti Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Massimo Romano promuovono ricorso al TAR Molise, dopo aver sospeso cautelarmente ogni provvedimento, definisce il giudizio di merito con sentenza n.80/2021, poi impugnata e confermata dal Consiglio di Stato.

Il TAR accogliendo i motivi sollevati dai diversi comuni ha evidenziato che la struttura commissariale e, in fase esecutiva, la ASREM, avrebbero dovuto effettuare, prima dell’immediata sospensione dell’attività del PN di Termoli, una compiuta e puntuale attività istruttoria, volta ad acquisire i dati necessari per valutare l’impatto della chiusura sulla richiesta di assistenza del bacino di utenza. Cio in modo da coordinare, in maniera compiuta, verificabile e razionale, le ulteriori e necessarie attività da mettere in campo sul territorio per garantire la sicurezza delle partorienti e dei nascituri. Il TAR sottolinea che idonea motivazione doveva trarre spunto da una corretta e compiuta istruttoria, del tutto omessa, volta alla ricognizione delle esigenze di assistenza e della loro distribuzione ed incidenza sul territorio del bacino d’utenza del PN di Termoli, in relazione a tutti gli aspetti territoriali rilavanti quali: le distanze stradali, i tempi di percorrenza, le modalità di trasposto delle partorienti.

In sostanza, il TAR valorizza tutte quelle le criticità territoriali, sollevate dai sindaci, che avrebbe potuto e dovuto rappresentare il presidente della Regione o chi per lui in sede di conferenza unificata Stato Regioni per ottenere una deroga in sede di stipula di accordo e la permanenza del punto nascite anche con numero di parto al di sotto dei 500 e impegno a rivedere lo stato amministrativo e gestionale di un reparto abbandonato a sé stesso e a interessi avulsi da quelli pubblici. Tutto questo, purtroppo, non è stato possibile per l’assenza, ancora oggi immotivata, degli amministratori regionali nel tavolo di trattativa.

La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato.

IL SECONDO TENTATIVO DI CHIUSURA DEL PUNTO NASCITE DI TERMOLI

Sta di fatto che, inopinatamente, la ASREM, con nota del 14 luglio 2021 n.82117, cercando di bai passare le decisioni assunte dai giudici amministrativi, dispone la sospensione immediata dell’attività di accettazione ostetrica presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli, sulla base dell’unico motivo presupposto costituito dal tragico evento della morte di un neonato verificatasi presso tale struttura il 12 luglio 2021, e della correlativa esigenza di svolgervi gli accertamenti del caso senza alcuna scadenza temporale.

Anche questa volta i sindaci dei diversi comuni del basso Molise decidono di rivolgersi al giudice amministrativo ritenendo l’atto gravemente lesivo del diritto alla salute e di interessi collettivi.

Il TAR Molise, presidente Nicola Gaviano, estensore Massimiliano Scalise, con sentenza n.373 del 18.10.2022, ha accolto ancora una volta le doglianze dei sindaci sottolineando che il provvedimento inibitorio adottato dalla ASREM avrebbe richiesto una puntuale attività istruttoria preliminare e specifiche risultanze e valutazioni che giustificassero l’immediata sospensione dell’attività di accettazione ostetrica a tempo indeterminato.

Il TAR ha sottolineato che l’eccepito principio precauzionale non supera l’assenza di qualsivoglia elemento che configuri e giustifichi la configurazione della perdurante piena operatività del punto nascita quale attività rischiosa per le gestanti e per neonati. Ed invero per il TAR il provvedimento si presenta adottato senza il benché minimo vaglio delle difficoltà logistiche per gli utenti di raggiungere le altre strutture sanitarie più vicine, difficolta dovute alla critiche condizioni infrastrutturali e trasportistiche regionali, nonché ai correlativi tempi di percorrenza da sostenere; dell’incremento della popolazione usualmente registratosi in tale zona in piena estate, a motivo del massiccio afflusso di turisti; della effettiva capacita delle altre strutture ospedaliere di garantire l’accettazione ostetrica in condizioni di migliore sicurezza rispetto a Termoli.

IL TERZO TENTATIVO DI CHIUDERE IL PUNTO NASCITE DI TERMOLI E ISERNIA

Nel frattempo, il peggiore Presidente della Regione Molise-Commissario ad Acta al piano di rientro dal debito sanitario, redige il PROGRAMMA OPERATIVO SANITARIO 2022-2024, senza interpellare il Consiglio Regionale e la Conferenza dei Sindaci.

Quello che qui ci interessa e la parte inerente la “rete dei punti nascita” (pagg. 73 e segg.).

Nel POS viene precisato che “garantire la realizzazione del ‘percorso nascita’ significa operare in una rete integrata di servizi territoriali ed ospedalieri in grado di rispondere ai bisogni della donna in gravidanza e nel puerperio e tutelare la salute del bambino garantendo la massima sicurezza nel rispetto della fisiologia dell’evento. Tale modello organizzativo deve trovare declinazione all’interno della rete ospedaliera pediatrica e dei punti nascita”.

Fatta la superiore premessa, il commissario ad acta presidente di regione, ha però contraddittoriamente affermato che nella programmazione 2022-2024, è necessario ridefinire la rete ospedaliera pediatrica e i punti nascita tenendo conto dell’andamento demografico, del quadro epidemiologico generale e delle esigenze di garantire standard orientati alla sicurezza delle pazienti e dei neonati, nonché delle indicazioni nazionali. E che risulta, pertanto, necessario operare una diminuzione dei punti nascita e una contrazione dei posti letto ordinari per la pediatria, favorendo lo sviluppo di attività di day hospital e day service.

Si evidenzia inoltre che nella rete materno neonatale va valorizzata la funzione del consultorio come luogo elettivo per seguire il percorso nascita.

Peccato che per espressa ammissione del super commissario-presidente, da un’indagine nazionale sui Consultori Familiari (CF) 2018-2019, promossa e finanziata dal Ministero della Salute e coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, per quanto attiene alla Regione Molise, si rileva che quanto risultato da una precedente indagine nazionale sui CF in Molise, ed in particolare la mancata attuazione del POMI (Progetto Obiettivo Materno Infantile D.M. 24 aprile 2000), anche nella parte in cui si indicava alle Regioni di dotare i territori di 1 consultorio ogni 20.000 abitanti in area urbana e di 1 ogni 10-15.000 abitanti in zone rurali, ancor oggi, a distanza di 20 anni, non ha avuto piena attuazione. La distribuzione territoriale dei consultori in Molise è molto lontana dal gold standard di un consultorio ogni 20.000 residenti (come già indicato nel POMI del 2000 e recentemente ribadito nel DM 77/2022 in cui è previsto un consultorio ogni 10.000 abitanti nelle aree interne e rurali) ed è la più bassa nel contesto nazionale.

Quindi ci dovrebbe dire il commissario-presidente come intende garantire, in queste condizioni e in quelle prospettate, la realizzazione del “percorso nascita”; come intende operare in una rete integrata di servizi territoriali ed ospedalieri assenti e non in grado di rispondere ai bisogni della donna in gravidanza e nel puerperio e tutelare la salute del bambino;

Da tale analisi si evince chiaramente che la sanità molisana è stata azzerata perché non è stata e non viene difesa nei tavoli tecnici dove le istituzioni locali non partecipano o subiscono acriticamente scelte adottate dall’alto per:

L’assenza assoluta di conoscenza della sanità molisana e del suo fabbisogno.

L’assenza assoluta di conoscenza delle regole e della macchina amministrativa.

L’assenza assoluta di risorse umane e manageriali

L’assenza assoluta di capacità politica e amministrativa dimostrata anche nell’adozione del programma operativo 2022-2024.

Il mancato coinvolgimento del Consiglio regionale, della conferenza dei sindaci e dei sindacati.

La presenza di politicanti inadeguati, senza scrupoli, arroganti, presuntuosi e ignoranti che stanno chiudendo il Molise e un punto nascita oggi tenuto in vita solo dalla volontà popolare, dai sindaci e dai giudici.

Oggi come non mai è necessario prendere coscienza di una condanna a morte istituzionale del nostro Molise per mano di gente incapace e indegna.

Per evitare di essere correi è diventato indifferibile un intervento di tutte le forze sociali e professionali che esprime il territorio al fine di difendere la nostra regione, la nostra gente la nostra dignità e il nostro futuro. Salviamo il nostro Molise».