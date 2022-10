Strade provinciali sistemate, il sindaco Gallo ringrazia Roberti e Sabella

PORTOCANNONE. Il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo, sottolinea lo sforzo compiuto sulle strade provinciali che attraverso la località di minoranza linguistica arbereshe. «Con molto piacere apprezziamo il piano dei lavori che la Provincia di Campobasso sta mettendo in campo nel nostro territorio. Nell’arco dei prossimi mesi ci troveremo ad avere quasi tutte le strade provinciali a noi limitrofe rifatte e non solo, ci ritroveremo con degli importanti interventi sulla sicurezza stradale e dei pedoni su strade provinciali comprese all’interno del nostro centro abitato.

Il programma dei lavori prevede: SP 40 tratto Portocannone-San Martino lavori in corso con asfalto, segnaletica e nuovi guardrail; SP 130 Portocannone-Nuova Cliternia lavori in corso con pulizia cunette (asfalto realizzato 2 anni fa); SP 84 Portocannone-ex Zuccherificio lavori in corso con pulizia delle cunette e successivamente asfalto e segnaletica dell’intero tratto; via Garibaldi fresatura e nuovo manto stradale, i lavori sono previsti entro l’anno in corso; via Veneto fresatura e nuovo manto stradale, i lavori sono previsti entro la primavera del 2023; via Garibaldi e Via Veneto installazione di nr. 6 attraversamenti pedonali rialzati, con lo scopo di rallentare la velocità delle auto. Questi lavori verranno di eseguiti entro la primavera del 2023; via Madonna Grande, tratto di nuovi marciapiedi sul lato destro a scendere partendo di fronte l’ex Comune sino a dopo l’incrocio di via La Malfa.

I lavori verranno realizzati entro la primavera del 2023; ultima notizia infine, è stata stanziata la somma di 60mila euro per installazione di uno spartitraffico nell’incrocio che collega la SP 84 con la strada ex Sannitica (antistante il deposito di Staniscia). Per i lavori su esposti e per la loro realizzazione, mi preme dare atto del forte interessamento mostrato dal consigliere provinciale Vincenzo Sabella, sempre attento alle esigenze del territorio e con un occhio vigile nei confronti del suo paese di origine, inoltre un ringraziamento di cuore va al presidente Francesco Roberti per la disponibilità mostrata verso le nostre richieste. Il rapporto collaborativo con i Comuni viciniori e con tutti i livelli di Governo, porta sempre ad un bene comune ed in questo caso ad un bene per la nostra comunità che si vedrà realizzare un insieme di opere necessarie per il decoro e la pubblica sicurezza».

