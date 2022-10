«La vittoria ha moltissimi padri, la sconfitta è orfana», anche sul Punto nascita

TERMOLI. «La vittoria ha moltissimi padri, la sconfitta è orfana». Con questo post il sindaco Francesco Roberti ha voluto evidenziare come anche la vicenda del Punto nascita si presta al solito rincorrere (per salirci sopra) il carro dei vincitori.

«Sentenza Tar sulla chiusura del punto nascite di Termoli... Correva l'anno 2019, ricordo ancora il primo incontro coi sindaci del basso Molise che mi sono sempre stati vicini e li ringrazio; proposi un ricorso dicendo di chiedere una sospensiva al provvedimento di chiusura facendo una battuta: "in Italia una sospensiva non la si nega a nessuno". I nostri avvocati erano dubbiosi ma dopo 48 ore accettarono di raccogliere la sfida (in particolare uno che già aveva dimostrato in passato di avere competenze sui ricorsi in ambito sanitario)».

Insomma, gettando il cuore oltre l’ostacolo della diffidenza che evidentemente era maturata nelle prime ore successive alla decisione dell'allora commissario ad acta Angelo Giustini e poi resa efficace dall'Asrem, esattamente come avvenuto poi due anni dopo.

Ma ora il quadro è totalmente differente, se le due chiusure precedenti, poi annullate coi tempi della giustizia amministrativa, erano state disposte da commissari ad acta senza matrice politica, la mancata previsione di un Punto nascita autonomo all'ospedale San Timoteo nel Pos 2022-2024 è a firma di un commissario che è anche il Governatore in carica e qui parte tutto un altro discorso, come mostrano le prese di posizione dei sindaci, che ne chiedono il ritiro.