Papa Francesco coi fedeli della parrocchia di San Timoteo

TERMOLI. «Una giornata da incorniciare per la nostra comunità parrocchiale…Grazie santo Padre Francesco, grazie bambini di prima comunione, grazie catechisti e collaboratori, grazie giovani sposi, grazie comunità tutta….

"...Sono lieto di accogliere i fedeli della parrocchia di san Timoteo di Termoli…" (papa Francesco Udienza generale 19 ottobre 2022)». Sono queste le parole di don Benito Giorgetta, che dal suo profilo Facebook, ha voluto donare un “pezzettino” dell’incontro tenuto a Roma nell’Udienza Generale del mercoledì con Papa Francesco.

Una gioia immensa per i bambini del catechismo pronti alla Prima Comunione.

Una giornata che ricorderanno per sempre.

Da sempre don Benito è vicino alla Santa Sede, ha intrapreso più volte rapporti epistolari con il Santo Padre.

Papa Francesco, infatti, ha per lui scritto la prefazione del libro “Passiamo all’altra riva” e lo scorso 5 ottobre, ha mandato una lettera da donare ai detenuti del carcere di Parma dove don Benito ha presentato il libro.

In quell’occasione don Benito spiegò come avesse la fortuna di interloquire con il Papa, sia per telefono che per mail e soprattutto con incontri di udienze private.

Galleria fotografica