Da Punto nascita a punto maternità, «Applico la sentenza, su questo non faccio politica»

Donato Toma parla del Punto nascita di Termoli

TERMOLI. Respinge al mittente le accuse di mancata concertazione sulla stesura della bozza del Pos 2022-2024, ribadendo come si attenda entro il termine indicato, quello del 24 ottobre, dichiarando che non è possibile ritirarla, come richiesto da più parti.

L'ha esternato rispondendo alle domande del direttore di Teleregione, Pierluigi Boragine, che ringraziamo.

Non solo, il commissario ad acta Donato Toma spiega come giungere alla nuova programma sanitaria, ripristinando anche quella medicina territoriale che è venuta meno.





Infine, ma per chi ci legge a Termoli, forse l'argomento più attuale, sul Punto nascita Toma sottolinea che non farà politica, ma applicherà la sentenza del Tar Molise, che la struttura commissariare sta valutando attentamente, ma già preannuncia come il Punto nascita diventerà Punto maternità, per ospitare prima e dopo il parto le madri.

Guardando al numero delle donne bassomolisane che partoriscono altrove lui è convinto che si possa tornare anche al passato, riaprendolo.