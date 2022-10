Casa di riposo "Achille Morrone", Puchetti convoca un vertice a Larino

LARINO. Torna d'attualità la vicenda della casa di riposo "Achille Morrone". Il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, ha reso noto che: «A seguito del Consiglio comunale straordinario di ieri, è stata accolta la proposta dell’Amministrazione di fissare una riunione col Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Achille Morrone, con tutti i consiglieri comunali e coi soggetti istituzionali operanti nel sociale, per discutere sulle azioni da programmare, a breve e medio-lungo termine, per il rilancio di un’istituzione storica di Larino come la casa di riposo “A. Morrone”.

L’incontro è fissato per lunedì 24 ottobre alle 19.15 nelle sale del Palazzo Ducale. L’idea di una riunione in cui far emergere proposte per la sopravvivenza e il rilancio della casa di riposo è nata all’interno delle tante interlocuzioni susseguitesi nelle ultime due settimane tra il Sindaco, il CdA e gli attori sociali interessati alla questione, come per esempio la diocesi di Termoli-Larino.

In merito all’indagine nota che ha coinvolto la struttura, si è invece deciso di attendere l’esito della stessa nel rispetto della magistratura, della polizia giudiziaria e delle persone indagate. L’auspicio è che la collaborazione e l’unità di intenti siano superiori e diventino prioritari dinnanzi a facili ma inopportune strumentalizzazioni politiche».