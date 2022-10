Compare scritta offensiva vicino allo stadio, si dimette il presidente del comitato di quartiere

TERMOLI. Spunta un cartello dietro lo stadio Gino Cannarsa a firma del comitato di quartiere, ma quest’ultimo non ne sa nulla.

Proprio ieri abbiamo ricevuto una segnalazione sull’esistenza di un cartello affisso proprio all’ingresso laterale dello stadio Cannarsa, un messaggio a dir poco particolare. Il cartello tra le altre cose portava la firma del comitato di quartiere. Ma i membri dello stesso, una volta contattati per la segnalazione ricevuta si sono detti estranei a quella comunicazione, anzi anche inconsapevoli che esistesse un messaggio con delle simili dichiarazioni.

Il comitato sant’Alfonso -da sempre impegnato per la cura della zona e sempre pronto a battersi per dare vita al quartiere - si è trovato davvero in difficoltà nel momento in cui è venuto a conoscenza del fatto.

“Ci dissociamo da quelle frasi riportate sul cartello e siamo estranei dell’esistenza dello stesso tra l’altro con la nostra firma. Non ci saremmo mai sognati di scrivere delle cose del genere” questa la dichiarazione dei membri dello stesso comitato.

Preoccupati oltretutto perché non sapevano da quanto tempo fossero esposte quelle frasi in balìa dei passanti che potevano leggere in ogni momento, quelle scritte, a firma del comitato.

In virtù degli ultimi eventi, caratterizzati da una certa gravità, il presidente del comitato sant’Alfonso, Gianfranco Cannarsa ha dato le dimissioni dalla sua carica di presidente proprio questo pomeriggio.

