Multipiano in piazza Donatori di sangue, procede l'iter amministrativo

TERMOLI. Non se n’è parlato più molto dopo l’annuncio del 2 agosto scorso, un po’ a causa del mese più importante a livello turistico e per l’imminente campagna elettorale.

Ci riferiamo al progetto di multipiano nel parcheggio di piazza Donatori di sangue, un prospetto che andrebbe a modificare radicalmente l’attuale assetto urbanistico, conferendo uno sbocco per l’asfittica proposta di stalli per auto che faticano anche lontano dal periodo vacanziero a trovare posti liberi.

L’iter amministrativo va avanti e il dirigente ai Lavori pubblici, Gianfranco Bove, ha nominato il Responsabile unico del procedimento (Rup) per tutte le fasi propedeutiche, successive e conclusive connesse alla realizzazione della stessa.

È stato considerato come l’architetto Francesco Paolo Avellino, dipendente di ruolo presso il settore proponente, abbia il giusto inquadramento giuridico e competenze professionali per poter esercitare l’incarico in parola, così come disposto dalla normativa vigente e dalla Linea guida Anac n. 3/2016.

Il progetto è inserito nella programmazione delle Opere pubbliche al numero 27 dell’elenco approvato prima in Giunta e poi in Consiglio comunale.